Après une sortie réussie l’été dernier, les développeurs de DotEmu nous proposent de reprendre un supplément de pizzas… Alors est-ce que ce DLC est aussi savoureux qu’une pizza hawaïenne ? Nous avons pris le temps de le déguster et c’est l’heure de la critique !

Petit rappel sur les apports de ce DLC proposé au prix de 7,99 euros…

Au menu : Deux nouveaux personnages, le lapin rônin créé par Stan Sakai, aka Miyamoto Usagi et la redoutable « petite fille » de Shredder, Oroku Karai !

À cela, s’ajoute un nouveau mode de jeu, le mode Survie. Outre les deux personnages susnommés, le principal apport est donc ce mode survie ajoutant un semblant d’histoire faisant intervenir les Neutrinos ! Malheureusement, ce qui s’annonçait plutôt pas mal s’enchaîne avec un mode survie tout ce qu’il y a plus de classique (et redoutable). Néanmoins, c’est l’occasion de visiter d’autres dimensions et de voir quelques « têtes connues » comme Cudley par exemple (les amateurs des Tortues auront la réf !), car oui, encore une fois, les nouveaux tableaux ne manquent pas de clins d’œil aux tortues et à leurs univers.

Vous avez remarqué que nous avons écrit tableaux et pas niveaux ? Mode survie oblige, les affrontements se font dans des tableaux fixes (avec des animations en fond quand même). Et bien que certains proposent des idées intéressantes, comme la dimension Mirage et son aspect planche de comics en noir et blanc (comme les premières aventures des Tortues), ou encore le Champ de bataille 8-bits (avec ses pièges qui compliquent le niveau… ce qui n’est pas sans rappeler le jeu à la difficulté légendaire, sorti sur Nes à l’époque). Et c’est là qu’on regrette que ces niveaux multiversels se limitent à des simples tableaux et pas à des niveaux entiers !

Le déroulement étant logiquement similaire, on affronte les ennemis, on les bat tous et on collecte les cristaux. Une fois tous les ennemis d’une zone vaincus, deux portails s’ouvrent proposant chacun des bonus différent (l’un plutôt intéressant et l’autre un peu moins). Fatalement, le portail avec un bonus intéressant vous conduira vers un tableau plus compliqué (vous opposant parfois à deux boss en même temps). Par chance, certains bonus s’avéreront plutôt sympatoches ! Prenant la forme d’un flacon de mutagène ils vous permettront de vous transformer en Bebop, Rocksteady et même en… Shredder ! Libre à vous de ressentir la puissance d’incarner un boss (même si l’on reste tributaire de sa jauge de vie). Dommage de ne pas en avoir fait des personnages jouables !

Malgré sa difficulté, le jeu permet tout de même de conserver les cristaux durement gagnés, vous permettant de débloquer de nouvelles capacités pour votre héros (propres à ce mode), comme une barre de vie supplémentaire, de nouveaux skins ou la possibilité de reprendre le mode survie à un niveau plus élevé.

Ce mode survie nous confrontera également à un boss ultime, le maître du néant voleur de cristaux… qui s’avérera être au final une version d’un boss du jeu normal avec un autre skin, on aurait aimé mieux !

Tout n’est évidemment pas à jeter dans ce DLC, outre les clins d’œil, qui montrent encore une fois l’amour que les développeurs portent aux tortues, on appréciera également les nouvelles pistes sonores. Bien entendu, le mode survie ne fait pas l’impasse sur le multi et il est toujours possible de jouer jusqu’à 6 en local ou en ligne avec des inconnus (une expérience que nous avons pu faire sans subir aucun ralentissement).

Conclusion

Soyons honnêtes, malgré l’ajout des deux nouveaux personnages Usagi et Karai et le mode Survie qui vous permet de « voyager » entre les dimensions, ce DLC n’apporte au final que peu de choses… Il est à réserver aux fans de la série qui seraient prêts à débourser 7,99 pour ces quelques ajouts… L’alternative ? Profitez du jeu en promotion, en rajoutant le prix du DLC vous aurez le tout au prix du jeu complet ! Pour les autres demandez-vous si vous si les 30% en plus à débourser valent la peine pour ces deux nouveaux personnages… Et si vraiment vous y tenez, attendez la version physique incluant le DLC qui ne saurait tarder…