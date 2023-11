Garden Buddies est un jeu de gestion simulation de jardin sorti sur la Nintendo Switch le 20 octobre 2023.

Il est édité par RedDeer.Games. Il nous propose de libérer le jardinier qui est en nous par des mini-jeux et une histoire sympathique.

Voyons ce que ce titre nous réserve.

Développer son jardin

Vous incarnez un fruit qui s’ennuie et qui voudrait faire de son jardin un jardin florissant et vivant. Pour cela, il va vouloir se faire des amis. Afin d’attirer de nouveaux personnages, vous allez devoir aménager votre jardin avec des fleurs dans un premier temps puis des décorations de type rochers, pierres, étangs, balançoires…

Cette partie est plutôt agréable car vous pouvez agrémenter comme vous le souhaitez votre petit jardin.

Cependant, vous arrivez très vite à atteindre l’objectif qui vous permettra de débloquer la suite de l’histoire. À chaque fois que vous aurez débloqué la partie nécessaire à l’avancée de l’aventure, vous débloquerez un mini-jeu. Ceux-ci seront des jeux de rythmes et des jeux de construction principalement.

Vous allez donc faire la connaissance de six personnages différents qui vous permettront de débloquer la récompense ultime : l’organisation d’une fête regroupant tous vos amis dans votre jardin.

Un bon principe de jeu mais…

Le principe de départ du jeu est fort sympathique. Les graphismes sont plutôt agréables, colorés et attireront l’œil notamment du jeune public à qui ce titre est plus particulièrement destiné. Cependant, le premier bémol réside dans le fait que l’opus n’est pas traduit en français et est disponible uniquement dans la langue de Shakespeare. Cela sera un frein pour le jeune public pour s’approprier le jeu et pouvoir comprendre son histoire.

Le deuxième bémol tient dans la réalisation des mini-jeux que vous allez débloquer au fur et à mesure de l’aménagement de votre jardin. Ceux-ci sont pour la plupart irréalisables. On vous demande d’appuyer sur des touches qui n’existent pas : le milieu de la croix directionnelle par exemple. On ne vous indique pas clairement l’objectif de points à réaliser pour le réussir et passer à la suite de l’histoire. Heureusement, une option « skip the level » est disponible et permet de passer le mini-jeu pour avoir accès à la suite de l’aventure, mais cela est très frustrant. De plus, le jeu annonce une durée de vie de 90 minutes, cependant comme nous avons dû passer plusieurs mini-jeux nous avons mis moins d’une heure à terminer le jeu.

En outre, dans l’aménagement du jardin, nous allons devoir déplacer un curseur comme sur un ordinateur. Ce curseur est très lent à réagir et cela va encore une fois ralentir le jeu qui n’est déjà pas forcément très rythmé.

À noter qu’après l’aventure, vous pourrez tenter d’améliorer vos scores sur les mini-jeux où cela sera possible.

Conclusion 2.3 /10 Le jeu Garden Buddies part d’une bonne intention avec une bonne idée de gameplay. Mais la mauvaise réalisation des mini-jeux, le fait qu’il ne soit pas traduit et sa très courte durée de vie pour un prix de 14,99€ sur l’eShop n’en fera pas une priorité pour nombre de joueurs. LES PLUS Une bonne idée de gameplay LES MOINS Une maniabilité hasardeuse avec le curseur

Une maniabilité hasardeuse avec le curseur Des mini-jeux injouables

Des mini-jeux injouables L’anglais Détail de la note Gameplay 0

Originalité 0

Durée de vie 0

Répétitivité 0

Maniabilité 0

Mini-jeux 0