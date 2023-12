3 /10

Mon Amie Peppa Pig : Aventure de Pirates est une vaste blague, en gros pour simplifier vous pourriez dire que vous payez un épisode spécial de Peppa Pig à 5€ puisque c’est identique au dessin animé mais ça dure 30 minutes. Les enfants qui pourront et voudront jouer à ce jeu ont 3 à 5 ans, toutes les activités possibles dans le jeu sont des activités facilement réalisables dans le monde réel, ça sera moins cher, plus beau et plus intéressant qu’acheter le jeu plus le DLC.