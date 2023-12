Les Kaijus vous passionnent, vous aimez les jeux de course, ne bougez plus de votre canapé ou fauteuil, la team NT vous a trouvé la crème de la crème. Si vous avez toujours rêvé d’avoir un remaster de Split/Second sur Nintendo Switch, alors Speed or Death, un jeu de course automobile dans des villes ravagées par des Kaijus en tout genre sera totalement fait pour vous.

NDLR: au moment de la publication du test, Speed or Death n’est disponible que sur l’eShop US de la Nintendo Switch.

Welcome to hell

Bon n’y allons pas par quatre chemins, Speed or Death est horrible dans tous les sens du terme, c’est une bouse infâme, le maître étalon des étrons. Oui, on l’admet, on est brut de décoffrage, on est très dur dans nos mots. Mais en même temps tous ces attributs semblent être très poétiques par rapport à la réalité que nous offre ce jeu. Nous sentons déjà l’arnaque pointer le bout de son nez dès le menu principal du jeu. Ce dernier est non seulement moche, mais il se paie en plus le luxe de laguer. Non mais franchement, ce n’est pas croyable qu’à peine arrivé dans le menu nous nous retrouvons déjà encerclés par les flammes de l’enfer vidéoludique.

Dans ce menu sous forme de plateau TV de BFM, nous aurons le choix entre quatre circuits. Oui, seulement 4, proposant chacun son niveau de difficulté ainsi que son environnement spécifique. Une fois choisi son circuit, nous avons le droit à un écran de chargement de plus de 15 secondes, c’est quand même énorme, sachant que c’est juste pour arriver sur un menu où l’on va choisir son véhicule, si au départ nous aurons le droit à un seul véhicule nous pourrons en débloquer d’autres, on ne sait pas exactement combien car nous ne pouvons pas naviguer dans les menus de choix et sincèrement nous n’avons pas eu le courage d’aller au bout des quatre courses. Nous en avons tout de même fait 3, mais cela s’est fait au prix de notre santé mentale.

Forza Ultra Wish

Si nous sommes bien en face d’un jeu de course, enfin pas vraiment puisque nous devons seulement rouler sur notre circuit pour fuir ce dernier de la dévastation ambiante, les sensations de conduite ne sont pas du tout au rendez-vous. Peu importe la voiture choisie, nous aurons la même sensation de vitesse, c’est-à-dire de ne pas rouler du tout !!! Nous avons juste l’impression de conduire un tracteur en opération escargot. Allez donc fuir une ville en proie à Godzilla avec ce truc.

Mais attendez, parce que non seulement les véhicules n’ont aucune sensation de vitesse, mais en plus de cela ils sont hyper rigides. On peut dire que la maniabilité du titre en prend un sacré coup. Prendre des virages avec son véhicule est un véritable calvaire, même si l’on peut utiliser un drift pour faciliter la prise des virages, tout cela se fera avec une lourdeur immense, donnant juste l’impression de faire des drifts avec un rocher fixé au sol.

On ne vous parle même pas des autres véhicules que nous rencontrons sur notre route, apocalypse oblige, c’est la folie et ça roule dans tous les sens. Dans ces cas-là, en plus de devoir manœuvrer notre bolide agricole, nous devons faire attention à tous les bouseux en proie à la panique dans leurs véhicules. Et attention parce que l’impact avec un de ces bolides, nous fera non seulement stopper net notre voiture, peut-être même lui faire des carambolages totalement absurdes et pire encore perdre des secondes précieuses sur notre chronomètre.

Car oui, la course est chronométrée et le but de Speed or Death est bien sûr d’arriver au bout du circuit avant la fin du décompte. Si par écrit c’est très simple, dans les faits c’est autre chose. Entre la rapidité monstre de notre véhicule, les virages au ralenti et les collisions, il a fallu que l’on nous rajoute un level design dégueulasse ou la plupart du temps on ne sait même pas où aller. Ce fantastique combo contribue au fait que nous avons dû recommencer la première course, pourtant facile, une bonne dizaine de fois. Au total, pour terminer seulement cette course nous aurons mis un peu plus d’une heure. Car oui en plus le jeu se paie une fois de plus le luxe d’avoir des temps de chargement horriblement long à chaque changement d’écran.

Godzilla en PLS

Passons à la dernière étape de ce chemin de croix, les graphismes et la bande-son. Et bien comme tout le reste la bande son-est désastreuse, entre le véhicule qui fait tout sauf un bruit de véhicule, la musique dont on oublie totalement l’existence tant elle est insignifiante. Seuls les bruitages des kaijus et de la foule en proie au chaos sont sympas et encore, cela devient vite lassant à force d’entendre encore et encore les mêmes rugissements et cris de désespoir.

Pour ce qui est des graphismes, le jeu est tout simplement moche. Nous sommes en face d’un titre datant très clairement de la GameCube. Malgré ces graphismes totalement datés, le jeu se permet tout de même de laguer très fort et de nous faire popper des textures dans tous les sens. Bref un Split/Second à éviter de toute urgence pour votre santé mentale.

Conclusion 1.3 /10 Speed or death est un jeu sorti des profondeurs infâmes de l'enfer des jeux. Sa maniabilité lourde et son manque de sensation pour un jeu de courses est déjà un très lourd défaut à sa charge. Mais en plus de cela nous devons nous farcir des graphismes ultra-datés, des ralentissements, des textures qui popent et des chargements à n'en plus finir. Dommage le titre aurait pu être bon, mais au final il est juste à fuir comme la peste. LES PLUS Des Kaijus LES MOINS Des graphismes de GameCube
Des ralentissements
Textures qui poppent
Musique et bruitages répétitifs
Des temps de chargements milles fois trop longs
La maniabilité des véhicules trop lourde
Aucune sensation de conduite
Les circuits sont de véritables labyrinthes

Aucune sensation de conduite Les circuits sont de véritables labyrinthes Détail de la note Graphismes 0

Gameplay 0

Prise en main 0

Bande-son 0

Durée de vie 0

Fun 0

Traduction 0