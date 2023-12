Saint-Ouen, France – 21 décembre 2023 – Selecta Play, Team17 Digital, le développeur The Game Kitchen et Just For Games ont aujourd’hui le plaisir d’annoncer que Blasphemous II, le metroidvania en pixel-art acclamé, bénéficiera au printemps 2024 d’une édition physique collector limitée sur Nintendo Switch et Playstation 5.

Conçue par l’éditeur espagnol Selecta Play, cette édition collector limitée contient : La boîte de l’édition collector, avec finition premium

Un boitier Steelbook

Le jeu en édition physique Standard

Un manuel d’instructions créé par les développeurs

Une OST collector sur 2 CD

Un guide du jeu de plus de 60 pages

Une pièce en métal « Marca del Martirio »

Un set de trois cartes d’art aux illustrations inédites

Un certificat d’authenticité

Un artbook de plus de 60 pages

Une lettre de remerciement aux fans de la part des développeurs

Un code de téléchargement pour la bande-son numérique

À propos de Blasphemous II :

Le deuxième manuscrit de la série Blasphemous annonce le retour du Pénitent, avec une histoire qui se poursuit depuis le DLC gratuit Wounds of Eventide du jeu original, où le Cœur dans le ciel annonçait le retour du Miracle et prédisait la naissance d’un nouvel enfant miraculé. Plongez dans un nouveau monde périlleux rempli de mystères et de secrets à découvrir, et frayez-vous un chemin à travers des ennemis monstrueux qui se dressent entre vous et votre quête pour mettre fin au cycle une fois pour toutes.

Caractéristiques principales : Découvrez un monde riche et non linéaire : Une série de paysages grotesques et enchanteurs vous attendent, débordant de charme gothique et jonchés de pièges impitoyables ; il n’y a pas de mauvais virage à prendre, seulement des comptes à régler.

Des combats sauvages : des exécutions brutales et des combos étendus offrent de nouvelles façons dévastatrices de détruire les abominations qui vous attendent.

Un nouveau monde étrange : Un tout nouveau monde vous attend, rempli de PNJ mystérieux avec lesquels vous pourrez interagir. Les histoires et les mythes que vous rencontrerez vous aideront à percer la myriade de secrets du jeu, vous permettant ainsi de mieux comprendre ce nouveau monde étrange.

Jouez à votre façon : Blasphemous 2 offre la possibilité de personnaliser et d’améliorer les compétences de base des Pénitents, et introduit de nouvelles armes uniques qui élargissent les tactiques des joueurs.

Surmontez des combats de boss intenses : Des boss retors dotés de motifs d’attaque et de capacités de destruction uniques vous attendent dans les recoins les plus sombres de cette nouvelle contrée tordue.