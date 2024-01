Chez les gros studios comme chez les indépendants de tout horizon, il y a parfois des phénomènes inexpliqués. Parfois dans un genre unique en prenant le cas d’une récente licence comme Splatoon et parfois dans des genres connus mais parvenant à sortir étrangement du lot, le dernier cas en date étant Suika Game. Développé par le studio chinois Aladdin X, Suika Game est un jeu de puzzle fruité qui est récemment victime d’un certain succès au Japon, un succès qui a participé à une localisation très rapide du jeu pour le public occidental qui a fini à son tour dans cet étrange phénomène. Phénomène qui a également atteint certains de nos rédacteurs ainsi que la communauté du site. Parlons d’ailleurs ici de ce phénomène.

Le jeu de la pastèque

Suika Game, c’est un jeu de puzzle à petit prix dans lequel nous faisons tomber des fruits dans un récipient pour en obtenir de plus gros et dans lequel nous devons obtenir le meilleur score. La description est aussi simple que le principe du jeu repris de Tetris dont des similis existaient forcément avant mais le principe même de Suika Game ainsi que le phénomène qu’il est devenu inspirer désormais de nombreux autres jeux. Notamment sur mobile avec récemment une pluie de nouvelles expériences gratuites où les développeurs ne font même pas d’efforts pour cacher leur calque sur Suika Game.

Au-delà de l’obtention du meilleur score, le but du jeu est d’obtenir une pastèque comme le stipule le titre du jeu, Suika signifiant “Pastèque” en japonais. Pourtant, l’obtention d’une pastèque n’est pas une fin en soi puisque le jeu se poursuit au-delà jusqu’au débordement du récipient et l’enregistrement du score de notre partie. Obtenir une pastèque est aussi facile à décrire que l’est le principe du jeu mais bien moins facile en pratique lors de nos sessions de jeu. Dans Suika Game lorsque deux fruits identiques se touchent, ils fusionnent pour former un autre fruit plus gros. Ainsi, c’est de fusion en fusion et en allant de plus en plus gros que nous obtenons au final une pastèque.

L’ordre de transformation des fruits suit une suite définie et visible sur notre écran via une roue de fruit. Ainsi, lorsque 2 fruits identiques se touchent voici l’ordre d’évolution de nos transformation: baie > fraise > raisin > kaki > orange > pomme > poire > pêche > ananas > melon > pastèque. Les fruits que nous faisons tomber sont limités aux fruits de la baie à l’orange avec une grande part de hasard sur les fruits que nous allons devoir faire tomber. Ceci étant dit, nous avons en visuel le prochain fruit que nous devrons faire tomber en plus de celui en main. Ce qui nous permet malgré le hasard de potentiellement planifier des mouvements.

Tout début de partie démarre sans difficulté particulière en plaçant nos fruits aisément là où nous voulons pour faire les fusions que nous désirons et obtenir ce que nous voulons. Pourtant, vous pouvez imaginer que les problèmes arrivent aussi très vite lorsque nous arrivons à obtenir des pêches commençant à occuper un bon cinquième de notre récipient et que nous continuons à obtenir des fruits plus petits à faire tomber. Des petits fruits qui peuvent se glisser entre des fruits plus gros créant des problèmes et devenant des obstacles à nos tentatives de faire fusionner des fruits plus gros. D’ailleurs, les pêches ne sont que le début des difficultés qui s’accentuent avec l’obtention de fruits plus gros prenant toujours plus de place dans le récipient et faisant que les risques de débordement ne font qu’augmenter avec le temps.

Nous pouvons nous sentir réconfortés en obtenant des fruits plus gros, notamment car les fusions pour y parvenir ont finalement permis de réduire le nombre de gros fruits dans le récipient en obtenant juste un seul très gros fruit. Pourtant, ne baissez pas en vigilance puisqu’un gros fruit signifie aussi une forme qui rend plus difficile le passage de fruit plus petit en s’accumulant et les problèmes réapparaissent très vite. Ensuite le hasard joue également son rôle à rendre chaque partie mauvaise ou meilleure en faisant apparaître ou non les fruits que nous désirons pour nos fusions. En plus du hasard, c’est la physique particulière des fruits qui rend nos parties stressantes. La forme des fruits étant différente, la circulation et la direction que prennent nos fruits en tombant n’est pas toujours droite en tombant pour tenter d’aller toujours plus bas au fond du récipient.

Il y a aussi une certaine forme de “pression” effectuée par les fruits en se collant les uns aux autres dans le récipient. Ajoutons aussi que les fruits identiques ne se transforment pas simplement en rentrant en contact, la fusion engendre un genre de petite explosion repoussant les autres fruits sur les côtés. Imaginons maintenant une grosse pression exercée par ce frottement entre les fruits et que d’un coup d’un glissement imprévu, deux fruits identiques se touchent et fusionnent en un nouveau fruit. La petite explosion peut finalement vous surprendre avec des fruits qui partent fort d’un coup dans le récipient ou par malchance qui décolle carrément hors du récipient et entraînant irrémédiablement la fin de partie.

Comme annoncé, une mécanique simple à expliquer pour une expérience jouable par n’importe qui mais progressivement difficile à appliquer pour obtenir le meilleur score. Un score enregistré et partagé à travers le monde lorsque notre console est connectée à internet. Toujours dans la simplicité, soulignons la direction artistique très colorée du jeu tout en 2D. Les fruits sont désignés de manière à être mignons avec une petite bouille pour les gros fruits nous faisant même imaginer un genre de personnalité propre à chaque fruit. Sans parler du décor de chambre orange en arrière plan sans gros détail marquant avec notre gros récipient sous nos yeux. Nous exagérons à peine puisque les changements de décor se font selon le bon vouloir des développeurs qui nous proposent de manière saisonnière des décors en lien avec des évènements importants comme Halloween ou Noël.

Un nouveau décor saisonnier que nous pouvons sélectionner sur l’écran titre avec même une nouvelle piste sonore pour nous immerger dans l’ambiance. Notons que le décor n’est que saisonnier et que le choix de décor disparaît une fois l’évènement terminé. Dans Suika Game tout se fait dans la simplicité, ne vous attendez pas à une claque technique ou à un florilège de mélodies marquantes. Un seul décor et une seule musique entrainante, s’inscrivant aisément dans vos mémoires et finissant par vous broyer le cerveau à vous rendre fou en tournant en rond. Ceux qui ne trouveront pas la force de diminuer le volume termineront dans une spirale infernale de folie à fredonner le thème du jeu à l’infini même durant leur sommeil.

Au-delà même du volume, c’est toute l’expérience qui progressivement vous happe malgré la simplicité de celle-ci. Une fois que la bouille mignonne de ces fruits arrive à aspirer votre âme dans le récipient pour les mélanger parmi les autres fruits, il devient difficile de vous extraire de la spirale Suika Game. Une addiction qui se constate à travers le monde alors même que Suika Game ne révolutionne aucunement le genre. Nous continuons inlassablement cette quête de pastèque interminable et poursuivant même au-delà de l’obtention de ce fruit sacré afin de viser le meilleur score et le plus haut rang du classement mondial. Une durée de vie qui variera ainsi selon le degré d’addiction de chacun. Une très bonne chose pour Suika Game, le genre puzzle est très représenté sur Nintendo Switch et ce sont souvent des jeux auxquels on ne s’attarde jamais très longuement. Dommage que Suika Game ne soit traduit qu’en anglais pour le public occidental. Cela étant dit vu le contenu du jeu, celui-ci ne vous demande absolument pas d’être bilingue, même un enfant y joue “easy” comme on dit.

Suika Game est disponible sur l’eShop au prix de trois euros.

Conclusion 6.6 /10 Si vous cherchez un puzzle game mignon à découvrir et à faire sur Nintendo Switch, profitez du tout petit prix de Suika Game. Le jeu ne révolutionne pas le genre, n'importe qui s'y essaye peut comprendre l'expérience par son incroyable simplicité. Le mignon gagne le cœur des petits comme des grands et ce charme participe certainement à la popularité du titre. Une addiction aux fruits qui peut même vous faire oublier momentanément l'immense ludothèque existante de la Nintendo Switch pour mener cette quête de pastèque. Il n'appartient désormais qu'à vous de décider de débuter ce mélange fruité sur Nintendo Switch ou de ne pas céder à l'envahisseur pour garder le contrôle afin de consacrer votre temps à bien d'autres expériences plus variées et stimulantes.

