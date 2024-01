Love Colors est sorti le 17 septembre 2021, il coûte actuellement 3,99€ avec plusieurs DLCs disponibles. Il a été développé par Vixa Games et édité par Naptime avec l’aide de QubicGames. Vixa Games est un développeur Polonais se trouvant à Gdańsk qui existe depuis 2016, il jure par la phrase suivante : « La vie est trop courte pour jouer à des jeux chiants. ». Naptime est un éditeur polonais qui se trouve à Varsovie en Pologne, il existe depuis 2021 et il était directement lié à QubicGames. Naptime n’a pas édité de jeu depuis Lila’s Tale and the Hidden Forrest (24 mars 2023), le studio ne donne plus de signe de vie depuis 29 septembre 2023.

Gameplay

Il n’y a pas d’histoire, on rentre dans le vif du sujet immédiatement. Il s’agit de dessin à colorier tout simplement, ils sont exclusivement des pixels arts de divers objets, animaux et bien d’autres. Le jeu est jouable à plusieurs avec pour but de colorier les différentes cases avec les bonnes couleurs.

Chaque case a un numéro attribué et chaque couleur également. Il faut colorier la case numéro 4 avec la couleur 4, le jeu vous indiquera lorsque vous avez colorié toutes les cases N°4 et même chose pour les autres cases.

Vous aurez quelques options pour vous faciliter la tâche avec le seau qui remplit toutes les cases du même numéro se touchant les uns des autres. Un pinceau qui remplit automatiquement une zone donnée des bonnes couleurs sur les cases, et ce, peu importe la numérotation.

Aussi le seau et le pinceau sont limités en nombre, il faudra terminer les pixels arts pour obtenir davantage de ces « bonus ».

Lorsque vous finissez un pixel art, le jeu montre en version accéléré ce que vous avez effectué pour le finir.

Graphisme/Musique

Les menus ressemblent à tous les jeux de la Switch proposant des coloriages, sinon c’est très difficile de parler de ses graphismes puisqu’il s’agit de pixel art. Les graphismes ne sont pas mauvais, mais bon c’est très vite lassant de voir des pseudos-menus avec des pixels arts à colorier. Les animations pour celles qui existent sont correctes mais il n’y a rien de véritablement notable.

Les musiques sont sympas, elles sont très calmes et zen ça permet de passer un moment de détente en faisant tranquillement son pixel art. Le sound design est simpliste et il effectue son travail, encore une fois rien de folichon.

Durée de vie

Dans Love Colors, vous avez plus de 100 images à colorier avec l’ajout de plusieurs DLC qui apporte encore plus de 200 images à colorier.

Techniquement le jeu est très long, mais vous l’aurez compris ce n’est pas vraiment un jeu à « finir » plus un jeu pour se détendre à colorier des pixels arts que vous pourriez reproduire avec le matériel nécessaire.

Conclusion 4 /10 Love Colors est un jeu avec peu d'ambition, vous passerez un moment de détente à colorier, en revanche c'est difficile de le nommer comme un « jeu vidéo ». Si vous deviez faire le jeu ça se limiterai à colorier des images, peut-être qu'un enfant s'amuserait ou qu'un des nombreux pixels arts vous plaise et que vous souhaitez le reproduire sinon il n'y a rien d'autre. Peut-être que vous pourrez vous reposer à colorier bien que ça deviendra vite répétitif et c'est un peu triste d'uniquement colorier sans la possibilité de les créer soi-même. LES PLUS La musique est ultra agréable à écouter pendant qu'on fait un coloriage

Le jeu est facile à prendre en main

Lorsqu'on finit un coloriage c'est sympa de revoir tout ce qu'on a effectué en accéléré

Vous pouvez vous servir des coloriages effectués comme modèles pour le faire dans la vie réelle LES MOINS C'est difficile de le recommander à qui ce soit à part un enfant et encore…

Les graphismes ne sont pas moches, mais à part des menus et des pixels arts il y a quoi ?

C'est répétitif et trop mono-tâche

On ne manquera pas de dessin à faire, mais c'est juste du coloriage

Finir un pixel art n'apporte aucune réelle sensation d'accomplissement

Faire un pixel art dans la vie réelle vous permet d'avoir votre œuvre entre vos mains.

