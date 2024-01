On pouvait s’y attendre, c’est la fin de la bulle Covid. Durant les périodes de confinement et le post-Covid, le marché du jeu vidéo a connu une forte croissance, mais cette période faste semble prendre fin.

Riot Games vient d’annoncer une réduction significative de ses effectifs, soit le licenciement de 11 % de ses employés, ce qui représente environ 530 personnes. Les grosses pertes viennent surtout de Legends of Runeterra, qui se concentre désormais principalement sur le jeu en solo (PVE). Les grosses locomotives du studio League of Legends, Valorant ou Wild Rift ne sont pas affectés par les licenciements.

Cependant, la réduction d’effectif a des conséquences, notamment pour les joueurs Nintendo Switch, car elle impacte l’équipe derrière le label Riot Forge. Ce label. Riot Games admet qu’ils n’ont plus de marge pour l’expérimentation. Bandle Tale, prévu pour le 21 février prochain, sera le dernier jeu sous le label Riot Forge.

Riot Forge est un label de publication créé par Riot Games. Ce label se concentre sur la collaboration avec des développeurs indépendants pour créer de nouveaux jeux qui se situent dans l’univers de League of Legends. L’objectif de Riot Forge est de diversifier les types de jeux disponibles dans cet univers, en proposant des titres plus axés sur l’histoire et l’exploration narrative, par opposition au jeu compétitif multijoueur typique de League of Legends.

On aura eu droit à 6 jeux sur Nintendo Switch :

Song Of Nunu: A League of Legends Story sorti le 1ᵉʳ novembre dernier (notre test ici)

CONVERGENCE: A League of Legends Story sorti le 23 mai dernier (notre test ici)

The Mageseeker: A League of Legends Story sorti le 18 avril dernier (notre test ici)

Hextech Mayhem: A League of Legends Story sorti le 16 novembre 2021 (notre test ici)

Ruined King: A League of Legends Story sorti le 16 novembre 2021 (notre test ici)

Et donc Bandle Tale: A League of Legends Story qui arrive le 21 février