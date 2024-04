Votre ferme est attaquée ! Volez, récoltez, cultivez et éliminez les parasites avec vos superpouvoirs pour venger Korpo, qui a capturé votre mère, amis et pouvoirs ! Un jeu de simulation agricole, action-puzzle, avec réactions en chaîne et combos.

LemonChili Soft a annoncé Super Farming Boy, un simulateur d’agriculture avec puzzle d’action, réactions en chaîne et combos. Le projet est en cours de développement pour la Switch et d’autres plateformes. LemonChili nous dit que leur nouveau jeu est comme Harvest Moon sur les stéroïdes. Vous pourrez en effet jouer avec des manettes et au tactile en même temps.

Super Farming Boy™ est un mélange passionnant d’ACTION, de CASSE-TÊTE et de SIMULATION AGRICOLE, s’appuyant fortement sur les RÉACTIONS EN CHAÎNE et les COMBOS.

Dans Super Farming Boy™, vous incarnez Super, dont la mère et les amis ont été capturés par votre méchant némésis, KORPO®©TM, qui vous embauche de manière illégale pour travailler sur votre propre terre, prélevant tous les bénéfices pour lui-même ! Maintenant, avec vos amis et votre maman à vendre, vous devez récolter votre chemin à travers des aventures difficiles, en économisant suffisamment pour racheter votre maman et vos amis !

Dans Super Farming Boy™, il n’y a pas d’outils car vous êtes l’outil. Avec une simple pression sur un bouton, vous pouvez vous transformer en pelle, en marteau, en pioche, en arrosoir, et bien plus encore ! Super Farming Boy™ peut même VOLER ! La mécanique centrale du jeu tourne autour des réactions en chaîne et des combos. Les créatures magiques de graines dans ce monde, une fois récoltées, déclenchent des effets spécifiques en réaction en chaîne qui vous permettent d’optimiser votre ferme de manière jamais vue dans un jeu agricole. Ces pouvoirs de réaction en chaîne et de combos servent également de moyen de défense contre les créatures, aident à optimiser votre utilisation quotidienne de la stamina, et facilitent diverses actions telles que couper des arbres, démolir des rochers, enlever des mauvaises herbes, collecter des objets, vaincre des boss, et bien plus encore ! Explorez des climats loufoques et des saisons extraordinairement inhabituelles, comme la Saison Radioactive, la Saison Timewarp et la Saison Volcanique. Il y a même une saison sous-marine ! Super Farming Boy™ a été méticuleusement conçu en pensant aux commandes tactiles. Le gameplay est incroyablement intuitif : tout est drag-and-droppable et prend en charge à la fois les contrôleurs joystick classiques (XBOX, Bluetooth, PS, Joycon, Switch Pro Controllers), le clavier et le tactile simultanément !

Pouvoirs de superhéros

Super Farming Boy™ a la capacité de marcher, courir et même voler ! De plus, il peut se transformer en n’importe quel outil d’un simple appui ou tapotement sur un bouton, que ce soit une pelle, une pioche, une hache ou un marteau, et bien d’autres encore !

Réactions en chaîne et combos

Optimisez votre ferme en récoltant une seule culture et en observant les effets de réaction en chaîne et de combo qui récoltent efficacement toute votre ferme à la fois. Cependant, une planification minutieuse et stratégique de vos efforts de plantation est essentielle !

Débloquez et améliorez les superoutils

Tous les SuperOutils et pouvoirs dans Super Farming Boy™ se présentent sous la forme de cartes de superhéros rétro. Débloquez, collectionnez et améliorez-les tous !

Saisons inhabituelles à découvrir

Explorez une multitude de saisons dans Super Farming Boy™, dont le Printemps, Winteria, Volcanic, Radioactive, Underwater (bientôt disponible), et Timewarp (bientôt disponible).

Amis inactifs à collecter

Récupérez tous vos amis-animaux en les rachetant auprès de Korpo™®© ! Chaque animal de compagnie est doté d’une mécanique inactive unique pour automatiser votre ferme, comme l’arrosage automatique, le martelage automatique, et plus encore.

Pas de gestion d'inventaire

Super Farming Boy™ élimine le besoin de gestion d’inventaire. Toutes les graines et les assistants inactifs sont des créatures qui vous suivent partout où vous allez, évitant les tracas d’un inventaire toujours plein !

Embellissez et personnalisez tout

Embarquez dans le voyage pour embellir votre BlobHouse en ajoutant des articles de beauté fantastiques tels que des tables de chevet, des tapis et des lits ! Votre maison deviendra véritablement la vôtre, rehaussée d’une apparence incroyable grâce à votre touche créative.

Combats de boss… dans un jeu de ferme ?

Utilisez les pouvoirs de combo et de réaction en chaîne de vos cultures pour défendre votre ferme contre des créatures malveillantes telles que des parasites et des boss saisonniers !

Boosters de champignons

Découvrez tous les boosters de champignons fous dispersés à travers la terre, qui offrent des effets instantanés tels que la lumière du jour pendant la nuit, des changements météorologiques instantanés, des transformations d’UltraOutils (comme d’énormes marteaux) et des effets plus mystérieux. Mélangez et combinez-les pour voir ce qui se passe !