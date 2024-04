Lorsque Square Enix a annoncé Visions of Mana à la fin de l’année dernière, certains ont été surpris qu’une version Nintendo Switch n’apparaisse nulle part. D’une part, la série elle-même a débuté sur les plateformes Nintendo. Nous avons également vu Collection of Mana en tant qu’exclusivité Switch, tandis que Trials of Mana est sorti il y a quelques années.

Dans une interview accordée à RPG Site, le producteur de la série, Masaru Oyamada, a commenté la situation.

« C’est une question à laquelle il est difficile de répondre directement. Pour Trials of Mana, l’essentiel était de réfléchir à l’avenir de la série et à la manière de cultiver une base de joueurs pour les futures entrées de la franchise. Lorsque nous avons réfléchi aux dix prochaines années de la série, nous avons estimé qu’il était primordial de définir clairement ce que nous voulions que » Mana » soit à l’avenir. Parmi ces principes fondamentaux, nous avons mis l’accent sur les environnements étendus et sur une expérience globale plus riche. En conséquence, c’est ce qui a guidé le choix du matériel pour lequel nous avons décidé de développer le jeu. C’est tout ce que nous pouvons dire pour l’instant ».

Bien qu’il semble que nous n’aurons pas droit à Visions of Mana sur Nintendo Switch, mais il pourrait peut-être se retrouver sur le successeur de la console hybride.