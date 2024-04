– Jetez les dés, apprivoisez les monstres et sauvez l’humanité de l’extinction –

Los Angeles, le 9 avril 2024 – Le roguelike tactique Dicefolk, avec ses mécaniques de capture de monstres et ses combats de dés hautement stratégiques, sortira plus tard dans l’année sur Nintendo Switch. Good Shepherd Entertainment et les développeurs LEAP Game Studios et Tiny Ghoul apportent les combats satisfaisants et les adorables (mais redoutables !) créatures de Dicefolk vers une nouvelle terre d’accueil, particulièrement adaptée à cette proposition innovante déjà largement adoptée sur PC.

Exercez un contrôle total du champ de bataille en décidant des actions de vos troupes en fonction de votre tirage de dés, mais également des coups de vos adversaires ! Cette mécanique éminemment stratégique vous permet d’orienter le hasard dans votre sens : les dés sont des outils qu’il faut manipuler avec soin pour atteindre la victoire. Façonnez-les à votre avantage et choisissez bien l’ordre de leur activation pour optimiser vos attaques. Minimisez les dégâts infligés par les monstres ennemis et repartez victorieux de chaque joute, jusqu’au grand combat final !

En tant qu’Invocatrice de Chimères, vous rencontrerez une myriade de créatures formidables, qu’il faudra recruter et faire évoluer. Maximisez leurs synergies et faites en sorte de réunir les conditions d’activation de leurs pouvoirs respectifs : avec plus de 100 créatures et objets à collectionner, les possibilités stratégiques semblent infinies.

Le monde coloré de Dicefolk est en péril ! L’humanité est au bord de l’extinction sous l’impulsion de Salem, un dangereux sorcier qui a ordonné aux Chimères, de petites créatures magiques, de se retourner contre les humains. Alea, une jeune invocatrice capable d’apprivoiser les Chimères grâce à la puissance magique de ses dés, tente alors de retourner les monstres contre leur maître. Parviendra-t-elle à terrasser Salem et sauver son peuple ?