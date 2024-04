SEGA annonce aujourd’hui sa nouvelle campagne dédiée aux fans de Sonic et Shadow : Intrépide : l’année de Shadow. L’année dernière, SEGA avait mis en lumière le lien si spécial qui unit Sonic et ses amis Tails, Knuckles et Amy Rose à leurs fans avec la campagne Fast. Friends. Forever.

Cette année, c’est Shadow, le hérisson ténébreux adoré de toutes et tous, qui sera sous le feu des projecteurs. Il occupera la tête d’affiche du prochain jeu vidéo SONIC X SHADOW GENERATIONS, mais aussi du très attendu film « Sonic the Hedgehog 3 » qui sortira en fin d’année. Cette campagne est un véritable hymne à l’intrépidité, qui incite chacun de nous à accepter son Shadow intérieur en affrontant avec bravoure les défis au quotidien.

Pour lancer cette campagne, SEGA a publié une bande-annonce virevoltante accompagnée d’une musique originale. Elle vise à mettre à l’honneur Shadow et l’intrépidité de ses fans :

La campagne Intrépide : l’année de Shadow se poursuivra toute l’année avec divers événements bourrés d’action, dont notamment :

Motorcycle Tour – Découvrez la moto inspirée par Shadow qui fera son apparition au MotoGP, et bien plus encore ! Restez à l’écoute pour connaître les prochaines dates et consultez cet intrépide site web pour plus de lieux !

Sonic X Shadow Generations

Shadow the Hedgehog est de retour aux côtés de Sonic (classique et moderne) dans SONIC X SHADOW GENERATIONS , une collection totalement inédite dotée de deux expériences uniques ! Incarnez Shadow the Hedgehog dans une campagne à l’intrigue inédite et jouez à des niveaux emblématiques en 2D ou 3D avec Sonic (classique et moderne) dans une version remastérisée de SONIC GENERATIONS.

Jouez aux événements « Intrépide » sur mobile dans Sonic Forces et Sonic Dash pour avoir une chance de débloquer des versions encore plus puissantes de Shadow comme Super Shadow, Shadow vampire, Sire Lancelot ou Lancelot fléau des dragons !

Avec les LEGO ® Sonic the Hedgehog™, les fans de Shadow the Hedgehog peuvent laisser libre cours à leur imagination et mettre au point un plan d’évasion amusant pour Shadow the Hedgehog.

Vivez la magie des meilleurs moments de Sonic sur écran géant, rythmés par la performance en direct d’un groupe de rock et d’un orchestre symphonique. La tournée mondiale inclut désormais des partitions originales de Shadow pour accompagner ses moments clés sur grand écran.