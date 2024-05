Londres, le 22 mai 2024 – Oyez, moussaillons de Monkey Island ! Devolver Digital et Terrible Toybox sont ravis d’annoncer la sortie de nouveaux produits dérivés pour célébrer le succès de Return to Monkey Island. Lancé en 2022, le jeu a enchanté les fans et les critiques, ravivant la passion pour cette série classique plus culte que les walkmans, les pogs ou les pins.

Devolver Digital et Laced, en collaboration avec Lucasfilm Games, sont fiers de dévoiler ce trésor rempli de vêtements, accessoires et autres goodies alléchants qui prennent la mer en direction de vos vertes contrées dès aujourd’hui.

Vous voulez des chemises ? Il y en a en stock ! Drapez-vous des couleurs de l’infâme pirate fantôme LeChuck, du vendeur de bateaux Sam T. Stanman, du crâne démoniaque Murray ou du célèbre parc d’attractions Big Whoop pour égayer vos habituels dîners mondains d’un nouveau style pas piqué des hannetons.

Si votre truc, c’est la plage ou les soirées à thème, aucun soucis ! Faites-vous plaisir avec une belle serviette de plage floquée de l’emblème des CHUMs ou rafraîchissez-vous le gosier avec une boisson parfaitement contenue dans nos verres à boire, conçus avec le plus grand soin.

Mais ce n’est pas tout. Des tapis de souris ou de bureau, des stickers et même de jolies chaussettes à l’effigie du sémillant Guybrush Threepwood vous attendent également dans la boutique virtuelle.

Pour mettre la main sur ces estimables reliques, rendez-vous sur returntomonkeyisland.com.