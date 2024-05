LONDRES – 22 mai 2024 – Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) annonce que 170 000 personnes ont été aidées par l’initiative EA SPORTS FC FUTURES au cours de sa première année et – dans une nouvelle démonstration de son engagement à faire grandir le sport pour tous – dévoile un nouveau programme global, Namibia Futures, en partenariat avec l’UNICEF. Ce partenariat pluriannuel utilisera le pouvoir du football pour créer un changement social durable en Namibie et au-delà, en touchant plus de 46 000 enfants et adolescents, avec un investissement initial de 1,2 million de livres sterling.

En Namibie, la moitié des enfants sont confrontés à une pauvreté multidimensionnelle qui réduit les possibilités de mobilité sociale, augmente le risque d’exploitation et d’abus et implique que de nombreuses filles, en particulier, ne peuvent pas terminer leurs études. L’UNICEF travaille déjà avec des partenaires dans le pays pour proposer des opportunités accessibles aux filles afin qu’elles acquièrent de nouvelles compétences sociales et une formation professionnelle pour transformer leurs perspectives d’avenir, souvent par le biais du sport. Grâce à Namibia Futures, l’UNICEF va maintenant atteindre 46 000 jeunes supplémentaires en Namibie, en les aidant, par le biais du football et d’une formation basée sur le jeu, à réaliser leur potentiel sur le terrain et en dehors.

​« Nous sommes ravis d’étendre le partenariat entre nos deux organisations, après plus de cinq ans de collaboration fructueuse entre EA SPORTS et Soccer Aid for UNICEF », a déclaré Andrea Hopelain, GM et SVP of Publishing, EA SPORTS. « Grâce à ce programme, nous espérons avoir un impact significatif sur de nombreuses jeunes vies en Namibie, en utilisant le pouvoir du football et notre plateforme EA SPORTS FC. »

​ »Il y a 300 millions d’adolescentes dans le monde aujourd’hui. Avec les ressources, les réseaux et les opportunités adéquats, elles pourraient constituer le plus grand groupe d’acteurs du changement que le monde ait jamais connu », a déclaré Jon Sparkes, directeur général du Comité britannique pour l’UNICEF (UNICEF UK). « Notre nouveau partenariat avec EA SPORTS FC, Namibia Futures, aidera plus de 46 000 adolescents namibiens à se construire un avenir meilleur sur le terrain de football et en dehors. Je tiens à remercier EA SPORTS FC de soutenir les enfants et d’aider l’UNICEF non seulement à améliorer le bien-être physique des adolescents, mais aussi à développer des compétences essentielles qui les aideront à transformer leur vie grâce à notre partenariat ».

​Cette année marque les cinq ans d’un incroyable partenariat entre EA SPORTS et Soccer Aid for UNICEF. Unis par l’objectif de protéger le jeu pour les enfants du monde entier, EA SPORTS a aidé Soccer Aid for UNICEF à récolter près de 100 millions de livres sterling pour soutenir l’action transformatrice de l’UNICEF.

​Shane Horgan, directeur général de Soccer Aid Productions, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec EA SPORTS et d’approfondir l’impact extrêmement positif que cette relation a déjà eu sur Soccer Aid for UNICEF. Nous sommes tous extrêmement fiers de participer à un travail aussi important, qui, nous le savons, continuera à améliorer la vie des enfants dans le monde entier ».

​Au cours d’une première année réussie, FC FUTURES a apporté le football à plus de 170 000 enfants sur les six continents en :

Développer et publier une bibliothèque de 7 modules en libre accès, en partenariat avec l’UEFA, de ressources pour les jeunes joueurs et les éducateurs à utiliser lors de l’entraînement. Ces modules de la FC FUTURES ACADEMY sont actuellement intégrés dans 54 associations nationales de football et dans leurs programmes de formation des entraîneurs.

Soutenir la création et la rénovation de 11 terrains dans le monde, du sud de Londres à Sydney.

Fournir plus de 12 000 ballons de football aux clubs de proximité, aux entraîneurs et aux enfants, ainsi que d’autres articles, notamment des chaussures, des cônes, des dossards, etc.

En établissant des partenariats avec de multiples organisations, marques et associations caritatives, notamment l’UEFA Grassroots, la Premier League, LA LIGA et maintenant l’UNICEF, afin de rendre tout cela possible et de proposer des programmes dotés d’un impact durable. ​

L’attribution du premier FC FUTURES Hero Award à l’ambassadeur de FC FUTURES, Ian Wright, en reconnaissance de son travail exceptionnel pour inspirer le monde à aimer le football, tout en s’engageant à verser 10 000 £ à une cause de football de proximité de son choix.

« La première année de FC FUTURES a été très chargée et immensément productive« , a déclaré James Salmon, directeur marketing principal d’EA SPORTS FC. « Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent et nous remercions nos partenaires, nos ambassadeurs et tous les remarquables dirigeants locaux qui ont contribué à donner vie à FC FUTURES. Il reste encore beaucoup à faire pour soutenir le football de proximité à l’échelle mondiale, mais cet effort de collaboration continuera à garantir que notre investissement est ressenti par les communautés locales du monde entier qui bénéficieront vraiment du pouvoir du football. »

​ »En tant qu’ambassadeur de FC FUTURES, c’est un honneur de recevoir le premier FC FUTURES Hero Award et c’est un tel plaisir de voir les progrès réalisés par le programme au cours de l’année écoulée », a déclaré Ian Wright, footballeur, commentateur et ambassadeur de FC FUTURES. « J’ai été extrêmement fier de pouvoir donner le coup d’envoi du programme en inaugurant le premier terrain de proximité, la Rocky & Wrighty Arena, à la Turnham Academy, dans le sud de Londres, l’endroit même où j’ai appris à jouer et à aimer le football quand j’étais enfant. Il est très gratifiant de voir l’impact que cela a eu sur les jeunes, non seulement ici à Londres, mais aussi dans le monde entier. »

​Pour sa deuxième année, outre Namibia Futures, le programme FC FUTURES continuera de lancer de nouveaux terrains, de créer et de publier davantage de modules d’entraînement, de fournir davantage d’équipements de jeu et d’étendre ses partenariats, afin que FC FUTURES puisse continuer à développer le sport pour tous.