Rocket League adopte un look punk rock californien pour la Saison 15 ! Entrez sur scène au Salty Fest et partez dans des solos endiablés sur le terrain. (brisez toutes les conventions)Levez les mains et voitures en l’air et faites du bruit pour le lancement de la Saison 15 de Rocket League ! Cette saison commencera en fanfare le 5 juin.

Dans la Saison 15, mettez les gaz sur sur une nouvelle variante plus verdoyante de Salty Shores. Mais allez-y doucement avec les donuts quand vous foncez sur le terrain avec les nouvelles voitures de sport de Rocket League ! Achetez le Rocket Pass Premium de la Saison 15 pour déverrouiller automatiquement le châssis Nissan Fairlady Z. Montez les niveaux pour obtenir le châssis Nissan Fairlady Z RLE, le turbo Éclair de génie et l’explosion de but Power Chord sur le thème du punk rock. Le punk rock, les voitures de sport, le soccar estival… préparez-vous pour une évasion 100% californienne. SALTY SHORES EN MODE FESTIF

Salty Shores va sentir un peu moins l’iode. La vue sur la mer sera maintenant remplacée par des podiums de stade et un skatepark pour accueillir les foules pour le Salty Fest de Salty Shores ! Et évidemment, ce ne serait pas un festival digne de ce nom sans nouvelle musique. Les artistes de Monstercat, Mazare et Dead Pony, vous ont préparé un furieux mix d’EDM et de punk rock dans la chanson thème de cette saison, « Generation Gap ». La radio Rocket League est également mise à jour avec une nouvelle sélection de morceaux inspirés du rock par Monstercat, avec Fairlane, Silverstein, Point North et Story Untold, tandis que le Rocket Pass Premium de la Saison 15 inclut deux nouveaux hymnes de joueurs !

JOUEZ À PLUS DE MTL QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

Vous voulez échanger la Rocket Ball contre un ballon de football américain ? Vous souhaitez un turbo infini comme un chasseur de primes en pleine traque ? Dans ce cas, nous avons des nouvelles Eggstra Special pour vous ! La mise à jour v2.40 (qui sera disponible la veille de la Saison 15) ajoute plus de MTL auquel vous pourrez jouer dans les parties privées, les matchs d’exhibition hors ligne et les matchs de tournoi personnalisés sans attendre qu’ils fassent partie des modes de jeu Arcade en duel :

⁠

Mode Eggstra Special

G-Force Frenzy

Gridiron



De plus, la Saison 15 ajoute ces MTL au sélecteur de mode de jeu dans les parties privées, les matchs d’exhibition hors ligne et les matchs de tournoi personnalisés, de sorte que vous n’avez pas à utiliser les paramètres de mutateur pour y accéder :

⁠

Beach Ball

Boomer Ball

Démolition

Dropshot Rumble

Ballon lunaire

Flipper

Speed Demon

Spike Rush

Super Cube



INTRODUCTION DES HORODATAGES DU CHAT

Avec la vitesse frénétique des matchs de Rocket League, il peut parfois être utile de revenir sur le chat pour savoir qui a dit quoi et quand. Ce « quand » manquait jusqu’à cette Saison 15 ! L’ajout d’horodatages aux messages de chat envoyés devrait permettre une communication plus tactique entre les joueurs et réduire la probabilité de malentendus. Les horodatages seront basés sur le temps restant dans le match. Enfin un contexte important : [3:00] Quel arrêt ! [2:59] Quel arrêt ! [2:58] Quel arrêt !

⁠ ROCKET PASS PREMIUM

Plutôt émo ? Artiste indé ? Ou juste un punk qui veut montrer ce qu’il a dans le ventre ? Peu importe de quel côté de la fosse vous vous trouvez, vous trouverez à coup sûr quelque chose qui vous chante dans le Rocket Pass Premium de la Saison 15.

Montez à bord de la Nissan Fairlady Z ou de la Nissan Fairlady Z RLE et foncez plus vite que la musique. Que vous soyez plutôt thrash metal, doom metal ou tech metal, enflammez la scène avec le turbo Éclair de génie et l’antenne Rock On ! Vos paroles trouveront leur écho avec l’antenne SharpTongue. Si votre style parle plus fort que les mots, coiffez votre voiture de l’accessoire Punk Boot. Sinon, mettez la pression sur vos adversaires (et dans vos pneus) avec style avec les roues Punk. Si ces récompenses Premium vous enchantent, l’explosion de but Power Chord vous en mettra plein la vue ! Mettez le feu sur le terrain avec l’explosion de but Vol. 11 qui transformera le terrain en scène punk. Toutes les récompenses mentionnées plus haut ne sont qu’une partie des récompenses que vous pouvez déverrouiller. Il existe plus de 70 niveaux de récompense dans la version gratuite et Premium, alors continuer à faire vibrer le terrain comme les hauts-parleurs de votre ampli.

DES RÉCOMPENSES DE TOURNOI PLUS ENVOÛTANTES QUE JAMAIS

Les récompenses de tournoi de cette saison semblent magiques, mais nous jurons qu’elles sont bien réelles. Tentez un jet de dés avec l’accessoire 1D20 et le turbo Polyhedral, envoûtez vos rivaux avec l’explosion de but Spellbound, ou abattez votre carte maîtresse avec le sticker Jester.

⁠MISE À JOUR DE L’AUDIO DES DÉMOLITIONS

Des voitures rapides, des riffs endiablés et des turbos frénétiques ? Ça promet d’être explosif. Et en parlant d’explosions, vous remarquerez des changements dans la clarté de l’audio des collisions supersoniques. L’audio des démolitions a été ajusté pour qu’il soit plus facile de détecter si ce sont vos coéquipiers ou vos adversaires qui viennent de partir en fumée !

Prêt à faire du bruit et à conquérir la foule ? Le festival que sera la Saison 15 aura lieu du 5 juin au 4 septembre !