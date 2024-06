The Rogue Prince of Persia. Derrière ce nom intriguant se cache le nouveau bébé de chez Evil Empire, l’équipe qui a repris la maintenance et l’évolution de Dead Cells pendant 5 ans. Si on cite ce dernier dès cette introduction, c’est que nous allons beaucoup en parler dans cette preview, tant le jeu respire Dead Cells, mais ce n’est pas une critique négative ! Bien au contraire ! Alors préparez vos meilleurs retours dans le temps, c’est parti pour The Rogue Prince of Persia !

Un prince du retour en arrière des combats

The Rogue Prince of Persia n’est pas réellement un nouveau Prince of Persia. Bon en réalité si, mais nous n’avons pas cette vibes jeu d’aventure ou encore Metroidvania comme nous venons récemment de l’avoir avec Prince of Persia : The Lost Crown. Avec The Rogue Prince of Persia, on ressent qu’Ubisoft cherche à faire revenir sur tous les fronts son ancienne licence et ce n’est pas pour nous déplaire tant The Lost Crown nous a fait passer un super moment !

Pour ce nouveau jeu, Ubisoft à fait appel à Evil Empire, studio qui a œuvré pendant 5 ans sur Dead Cells, le rogue-lite français, frénétique en vue 2D et plein de pixels qui a conquis le monde entier, lui donnant entièrement sa place aux côtés d’Hadès ou The Binding of Isaac. Ayant mis fin à l’ajout de contenu pour Dead Cells, Evil Empire avait besoin d’un nouveau terrain de jeu.Pourquoi parle t-on autant de Dead Cells ? Et bien parce que dans The Rogue Prince of Persia, on ressent énormément le travail d’Evil Empire au point qu’on se demande même si ce n’est pas juste un simple reskin du titre original. Finalement ce n’est pas totalement le cas, mais les similitudes sont là.

Le prince ici est bien moins « pataud » que notre héros à la tête de feu. Il peut grimper/glisser sur les murs et s’accrocher à des morceaux de bois qui y sont plantés. Nous avons clairement une agilité et une rapidité de gameplay bien plus présentes. Comme dans Dead Cells, vous allez vous balader de zone en zone avec chacune son petit biome et vous allez avoir des boss à battre. Dans cet accès anticipé, nous en avons seulement deux boss à notre disposition, ce qui est plutôt léger.

Au fur et à mesure que vous ouvrirez des coffres, vous obtiendrez des plans pour débloquer de futures armes pour vos prochaines parties. Comme dans tout bon rogue, nous avons deux monnaies à disposition : une monnaie classique disponible pour la « run » (partie en cours) et une monnaie persistante qui va alors servir à débloquer du contenu dans la partie « rogue » du jeu pour vos futures parties.

Les combats sont plutôt sympas. Les ennemis peuvent avoir un bouclier que vous pourrez faire tomber en les attaquant, mais aussi le faire disparaître d’un coup si vous projetez l’ennemi contre un mur. Car oui, vous avez un coup de pied qui propulse l’adversaire en arrière, chose plutôt pratique. Le feeling est justement le même que le coup de pied dans Dead Cells, qui était,lui, une arme à part entière. Ici, nous avons une arme secondaire, une arme principale et ce coup de pied, de quoi faire des mouvements très intéressants.

Côté nouveauté, nous avons aussi les médaillons. Vous allez pouvoir en équiper 4 à la fois. Le premier va améliorer les prochains qui seront placés à ses côtés. La portée et la forme des augmentations varient d’un emblème à l’autre. A nous de les placer stratégiquement car ces médaillons vont être fort intéressants. Certains vont même vous permettre de reprendre de la vie à chaque fois que vous tuerez un ennemi. Mais pour arriver à ce bonus, il faudra peut-être booster 3 ou 4 fois votre emblème, donc à vous de les placer stratégiquement, sachant qu’on peut les remplacer mais pas les déplacer.

Graphiquement c’est en revanche un peu étrange, au vu des premières images que nous avions plutôt détestées. Mais en réalité, une fois la manette en main on ne s’y attarde pas plus que ça. Même la fluidité du gameplay et les couleurs rendent le tout très agréable, tout comme l’ambiance sonore et les bruitages. Les niveaux sont générés plus ou moins aléatoirement, c’est-à-dire qu’on a un peu cette impression de procédurale, mais on retrouve quand même des patterns de lieu assez régulièrement. Nous regretterons quand même le manque d’ennemis et surtout leur manque d’originalité. Pour le coup, c’est peut-être le seul réel élément où on a cette impression de reskin de Dead Cells : on retrouve vraiment les mêmes types d’ennemis mais avec un habillage différent.

De plus, nous sommes dans un Early Access, ce qui signifie jeu en cours de création. Seuls 2 boss sont disponibles, la partie rogue-lite est encore à améliorer, nos statistiques pour une future partie n’augmentent pas, débloquer de nouvelles armes ne nous permet pas encore de changer avant de lancer une partie… C’est vraiment perfectible de partout mais la base est bonne, voire très bonne. Actuellement on fait le tour du contenu en 3-4h, ce qui est un peu court, mais nous faisons confiance à Ubisoft et Evil Twin pour enrichir tout ça et nous concocter un nouveau jeu indispensable pour tout fan d’action, de plateforme et de roguelite !