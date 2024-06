PARIS, le 9 juin 2024 – SQUARE ENIX® a annoncé aujourd’hui l’arrivée de LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE, le nouvel opus de la franchise d’aventure narrative acclamée, lors du Xbox Games Showcase 2024. LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE est une nouvelle affaire de meurtre surnaturelle développée par Deck Nine Games qui ravira les fans de la franchise comme celles et ceux qui la découvrent. Le jeu sortira sur Xbox Series X|S, PlayStation®5 et PC le 29 octobre 2024. Il sera également disponible sur Nintendo Switch™.

Max Caulfield, photographe résidente à la prestigieuse université Caledon, découvre le corps sans vie de sa nouvelle meilleure amie, Safi. Elle a été assassinée. Max tente de la sauver en rembobinant le temps, utilisant ainsi un pouvoir auquel elle n’avait plus fait appel depuis longtemps. C’est alors qu’elle ouvre un portail vers un monde parallèle dans lequel Safi est en vie… et toujours en danger ! Max comprend que le tueur va frapper à nouveau… dans les deux réalités.

Elle seule peut se déplacer dans les deux réalités pour résoudre et empêcher ce meurtre !

De plus amples détails sur LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE seront dévoilés au cours de la présentation du jeu, le jeudi 13 juin à 18 h heure de Paris sur la chaîne YouTube de Life is Strange. Les spectatrices et spectateurs y découvriront les secrets des coulisses de la conception de cette nouvelle aventure palpitante, ainsi qu’un aperçu exclusif du gameplay.

LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE sera décliné en trois éditions : standard, deluxe et ultime. Les joueuses et les joueurs peuvent d’ores et déjà précommander l’Édition ultime pour obtenir un accès anticipé aux chapitres 1 et 2 du jeu à partir du 15 octobre 2024, soit deux semaines avant la sortie de la version complète.

LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE sortira sur Xbox Series X|S, PlayStation®5, STEAM et Windows Store le 29 octobre 2024. Il sera également disponible sur Nintendo Switch et de plus amples détails à ce sujet seront annoncés ultérieurement.