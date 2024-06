Saint-Germain-en-Laye, le 14 juin 2024 – Monster Hunter Stories™ arrive aujourd’hui sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC (Steam) en même temps que Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin, désormais aussi disponible sur PlayStation 4. Ces deux RPG au tour par tour très appréciés sont également compatibles avec le Steam Deck. Les apprentis et vétérans Riders peuvent aussi se lancer dans ces deux aventures dès maintenant dans une seule et même collection palpitante !

Dans Monster Hunter Stories, les Riders nouent des liens avec les Monsties au lieu de les chasser. Contrairement aux chasseurs, les cavaliers tissent des liens grâce aux Gemmes de l’amitié, ce qui leur permet d’explorer ensemble le vaste et exaltant royaume. Ils combattent dans des batailles palpitantes, font éclore des œufs de Monsties et personnalisent leurs compagnons pour qu’ils correspondent le mieux à leur style de jeu.

Monster Hunter Stories bénéficie également de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations dans cette version :

Rendu visuel retravaillé : les joueurs peuvent désormais chevaucher les Monsties modélisés avec un niveau de détail supérieur, bénéficier de textures et d’éclairages en haute définition et profiter d’écrans 16:9.

Ajout d'un doublage intégral : les joueurs pourront s'immerger encore plus dans l'aventure grâce aux voix japonaises et anglaises ainsi qu'avec une interface et des sous- titres en français.

Mode Musée : les Riders y retrouveront les musiques du jeu et les croquis de développement, dont certains inédits.

Mises à jour : auparavant uniquement disponibles au Japon, les joueurs pourront maintenant profiter des mises à jour de titres, débloquant le contenu des updates 1.20 et 1.30.

Monster Hunter Stories et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sont des RPG développés et édités par Capcom, désormais disponibles sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC (Steam).