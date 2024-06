Paris, le 14 juin 2024 – Aujourd’hui, SQUARE ENIX® a diffusé la vidéo du stream de présentation de LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE, qui contient tous les détails à connaître au sujet du nouvel opus de la franchise d’aventure narrative récompensée.

Les développeurs de chez Deck Nine, Jonathan Stauder (directeur du jeu) et Felice Kuan (directrice narrative), ont rencontré Elyse Willems (Funhaus, 30 Morbid Minutes), qui les as interviewés sur cette nouvelle aventure. Ils ont notamment évoqué le fait que le jeu soit conçu pour plaire à la fois aux fans de longue date et aux personnes qui découvrent la franchise. En effet, malgré les répercussions du passé de Max sur son présent, aucun ancien fichier de sauvegarde de LIFE IS STRANGE n’est nécessaire pour jouer.

Felice Kuan explique :

« Nous savions que ça devait être hors du commun. Et qu’il fallait aussi respecter les deux fins inoubliables du premier volet de l’histoire de Max, tout en créant un nouveau chapitre. Un récit inédit qui reprendrait et reconnaîtrait les souffrances passées de Max, tout en la faisant évoluer en tant que personne. Qui accueillerait les néophytes dès le début, et offrirait aux fans un récit insoupçonné. »

Hannah Telle (Max Caulfield) apparaît plus tard dans la présentation pour évoquer son cheminement émotionnel, de la Max d’avant à la Max d’aujourd’hui, lors d’un tête-à-tête avec Elyse :

« Les pouvoirs de Max ont évolué avec elle. Elle ne les avait plus utilisés depuis longtemps à cause de leurs effets dévastateurs. Ils se sont atrophiés et ont changé. Elle a la faculté surnaturelle de se déplacer entre les mondes, de voir celui où Safi est encore en vie, celui où elle est morte. Elle est idéalement placée pour découvrir la vérité sur la mort tragique de Safi. »

Les fans ont aussi pu en apprendre davantage sur le nouveau pouvoir de Max, qui lui permet de se déplacer entre deux réalités parallèles. Jonathan Stauder explique :

« La faculté de se déplacer d’une réalité à l’autre nous ouvre des possibilités de gameplay. Ainsi, Max alternera entre différentes versions d’un même espace affecté par la mort de Safi et ses pouvoirs lui permettront de résoudre certaines énigmes et de découvrir des indices inaccessibles autrement. »

Après avoir dévoilé des séquences inédites et des anecdotes du développement, la présentation du jeu s’est conclue magistralement avec un extrait de gameplay du chapitre 1 où l’on voyait Max et ses amis, Safi et Moses, regarder une pluie de météorites depuis le toit de l’observatoire de Caledon. Cependant, l’ambiance festive de ces moments a rapidement pris une tournure funeste et mystérieuse…

LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE sera décliné en trois éditions : standard, deluxe et ultime.

LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE sera disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation®5, STEAM et Windows Store le 29 octobre 2024. Il sera également disponible sur Nintendo Switch et de plus amples détails à ce sujet seront annoncés ultérieurement.