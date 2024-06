Au cours du Nintendo Direct d’aujourd’hui, SQUARE ENIX® a annoncé l’arrivée de plusieurs nouveaux jeux et révélé de nouvelles informations au sujet de plusieurs autres, y compris la date de sortie de DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE, le 14 novembre 2024. SQUARE ENIX a également dévoilé la période de sortie de DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE, prévue pour 2025, proposant ainsi aux fans deux aventures cultes au tour par tour.

La sortie sur consoles et PC de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, le remake en full HD du jeu acclamé, a quant à elle été annoncée pour le 24 octobre 2024. Enfin, Hironobu Sakaguchi, le créateur de FINAL FANTASY, revient avec une version améliorée du RPG FANTASIAN pour consoles et PC, FANTASIAN NEO DIMENSION disponible cet hiver.

Des informations supplémentaires pour chaque titre sont disponibles ci-dessous :

DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE

La naissance d’une légende. DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE est une recréation du chef-d’œuvre culte et le point de départ de la trilogie d’Elric. Avec des graphismes en HD-2D pleins de vie, des fonctionnalités inédites et modernisées et une histoire retravaillée, le jeu invite à prendre part à une quête fantastique pour sauver le monde des ténèbres.

Repensé pour les joueuses et les joueurs d’aujourd’hui, DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE offre aux fans l’occasion de redécouvrir l’aventure qui leur est chère, avec des améliorations, tout en constituant un point de départ idéal pour les personnes qui découvrent l’une des franchises de RPG les plus influentes de l’histoire du jeu vidéo. Les précommandes sont ouvertes. Toute personne précommandant l’Édition standard physique ou numérique de DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE recevra un pack voyage serein gratuit pour le jeu.

Plateformes : Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (STEAM® et Microsoft Store sur Windows)

Développeur : ARTDINK & SQEX Team Asano

Classification : PEGI 12

Date de sortie : 14 novembre 2024

DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE

DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE continuera l’histoire de cette trilogie culte en proposant deux aventures, celles de DRAGON QUEST et de DRAGON QUEST II. La sortie est prévue pour 2025.

Plateformes : Détails disponibles prochainement

Développeur : ARTDINK & SQEX Team Asano

Classification : En cours

Date de sortie : 2025

ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, le RPG à succès dont plus d’un million d’exemplaires ont été vendus à sa sortie en 1993 au Japon, revient le 24 octobre sous la forme d’un remake en full HD intitulé Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Développé par l’équipe à l’origine de Trials of Mana, ce remake intégral est une aventure autonome. Il propose des graphismes modernisés, un gameplay stratégique retravaillé et diverses autres améliorations qui feront le bonheur des fans de SaGa et des personnes qui découvrent la franchise. Les précommandes sont désormais ouvertes pour toutes les plateformes compatibles*.

Dans Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, les joueuses et les joueurs se lanceront dans une aventure pour protéger et étendre leur empire à travers les générations. L’attaque de la patrie du protagoniste par l’un des Sept Héros légendaires, marque le point de départ d’une histoire de vengeance et de rédemption aux multiples embranchements, au cours de laquelle les joueuses et les joueurs devront lutter pour protéger ce qui leur est cher. Grâce au système de scénario libre emblématique de la franchise SaGa, leurs choix influenceront le déroulement de l’histoire, y compris l’identité de l’héritier ou de l’héritière du trône impérial à chaque nouvelle génération.

Les musiques originales et réarrangées du légendaire Kenji Ito, célèbre pour son travail sur la franchise SaGa, particulièrement sur SaGa Frontier, ainsi que sur la franchise Mana, les voix en japonais et en anglais, le système de timeline qui ajoute une nouvelle dimension aux combats stratégiques, les nouvelles mécaniques et bien d’autres nouveautés font de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven un véritable incontournable pour les fans de RPG.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sera disponible au format physique pour Nintendo Switch et PlayStation 5. Il sera disponible au format numérique pour Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC (STEAM).

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC (STEAM)

Développeur : SQUARE ENIX, Co., LTD./xeen Inc.

Classification : PEGI 12

Date de sortie : 24 octobre 2024

* Les précommandes numériques ouvriront à une date ultérieure sur Nintendo Switch.

FANTASIAN NEO DIMENSION

Le Père de FINAL FANTASY, Hironobu Sakaguchi, et le célèbre compositeur Nobuo Uematsu reviennent avec un RPG original ! Cette version améliorée de FANTASIAN, initialement sorti en 2021 sur Apple Arcade, contient des nouveautés comme des voix anglaises et japonaises et une nouvelle option de difficulté. Dans FANTASIAN NEO DIMENSION, les joueuses et les joueurs incarnent Leo, doivent retrouver ses souvenirs et résoudre le mystère entourant une étrange infection mécanique qui détruit son monde.

Le jeu propose une approche moderne et originale du système de combat au tour par tour, avec une multitude de mécaniques uniques et de combats stratégiques qui chamboulent la formule du RPG classique. Les joueuses et les joueurs y exploreront un univers multidimensionnel vivant à travers plus de 150 dioramas enchanteurs construits à la main.

Plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC (STEAM)

Développeur : Mistwalker Corporation

Classification : En cours

Date de sortie : Hiver 2024