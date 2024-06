Unissez vos forces à celles d’un nouveau Rogue Servant pour combattre et aider à ramener la paix à Edo !

KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force, aux côtés de TYPE-MOON et Aniplex Inc, ont annoncé aujourd’hui que le troisième DLC de leur RPG d’action, Fate/Samurai Remnant, est désormais disponible. Ce DLC peut être joué sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC Windows via Steam®. Intitulé « Record’s Fragment: Bailong and the Crimson Demon », ce DLC vol.3 dévoile un nouveau mystère : un « monstre-oiseau » sème le chaos à Edo tandis que Yui Shousetsu est transformé en jeune enfant et qu’un nouveau Rogue Servant fait son apparition.

Dans « Record’s Fragment: Bailong and the Crimson Demon », les joueurs se retrouvent confrontés à des événements bien étranges, alors que des enfants disparaissent mystérieusement et que des rumeurs concernant des esprits maléfiques se répandent à Yoshiwara. Avec Spirit Font en pleine tourmente, Miyamoto Iori et Saber doivent unir leurs forces à celles d’autres aspirants à la Waxing Moon pour faire face à de nouvelles anomalies créées par l’interférence des leylines. Ils devront également tenter de sauver Edo de la destruction. Parmi ces anomalies, les Masters et les Servants devront affronter un « monstre oiseau » et rencontreront un nouveau Rogue Rider, Zhao Yun. En faisant équipe avec ce cavalier émérite, les joueurs pourront terrasser leurs adversaires avec la pointe de sa lance, afin d’aider le jeune Yui Shousetsu à retrouver sa forme véritable et à ramener la paix à Edo.

Fate/Samurai Remnant est disponible à l’achat en édition Standard et en édition Digitale Deluxe. L’édition Digital Deluxe comprend le jeu de base, un artbook et une bande-son digitale, le Season Pass Fate/Samurai Remnant qui inclut trois jeux DLC, et l’objet bonus du Season Pass « Hallowed Relic Sword Mountings ».

La démo de Fate/Samurai Remnant est également disponible sur toutes les plateformes. Depuis la rencontre entre le protagoniste, Miyamoto Iori, et son Servant, Saber, jusqu’à leur premier combat contre Rider et Lancer, cette démo propose de l’action palpitante tandis que l’équipe explore la ville d’Asakusa. Les données de sauvegarde de la démo peuvent être transférées dans la version complète*.