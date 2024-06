Le 20 juin 2024 – World of Tanks Blitz a été lancé il y a 10 ans en tant que jeu uniquement sur mobile, avec 8 cartes et des chars de 3 nations. Depuis, il est devenu un titre AAA à succès, s’est étendu à macOS, Windows 10, Steam et Nintendo Switch, créant tout un écosystème de jeu et de progression sur plusieurs plates-formes pour les passionnés de chars.

Au fil des ans, World of Tanks Blitz n’a cessé de croître, alors que l’équipe MS-1 a pris en compte les avis des joueurs et amélioré la fidélité visuelle et les performances, tout en créant des évènements et forgeant de grands partenariats. Aujourd’hui, le projet compte 500 chars historiques et fictifs, 11 modes de jeu et plus de 30 cartes pour le plaisir de 180 millions de joueurs dans le monde.

« En travaillant sur World of Tanks Blitz, une des leçons que nous avons apprises est : ne pas définir de limites. Cela a permis à l’équipe de transformer un jeu de niche avec un gameplay de chars lents en une expérience amusante et attrayante qui touche un large public, » explique Thaine Lyman, le directeur général du studio MS-1 Wargaming. « Alors que nos joueurs fêtent ce grand moment, nous avons déjà commencé à implémenter tous les nombreux projets ambitieux pour la décennie à venir. »

World of Tanks Blitz offre tout un été de festivités en jeu pour rendre cette fête mémorable.

Juin a commencé avec un évènement d’anniversaire où les joueurs peuvent gagner un nouveau char de rang VIII et certains de leurs chars de rang X préférés ! Les tankistes peuvent également récupérer un conteneur de fête spécial renfermant le char Blasteroid, un avatar à thème et un arrière-plan de profil, acquérable jusqu’au 30 juin.

Juillet vous propose une fête sur le thème de l’espace avec des activités cosmiques rappelant l’évènement Objectif : Sheridan Missile avec le char Sheridan Missile à la clé. Les joueurs peuvent s’attendre à une collaboration spéciale avec une franchise de films de science-fiction de renommée mondiale, propulsant cette fête encore plus loin dans le cosmos.

Août verra l’évènement Mad Games faire son retour pendant 10 jours avec les récompenses d’ancienneté très attendues. Les tankistes peuvent aussi s’attendre à un cadeau vraiment épique (et secret) pour conclure ces festivités en l’honneur d’une décennie de batailles de chars virtuels. Ne passez pas à côté !

Rejoignez World of Tanks Blitz pour des célébrations durant tout l’été !