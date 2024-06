Aventurez-vous dans la sinistre Vallée des ombres et explorez des manoirs hantés regorgeant de fantômes farceurs et d’énigmes surnaturelles.

25 juin 2024 – Rejoignez Luigi, le héros au cœur sensible armé de son fidèle Ectoblast 5000, et lancez-vous dans une quête effrayante avec Luigi’s Mansion 2 HD sur Nintendo Switch le jeudi 27 juin.

Un brouillard terrifiant enveloppe la Vallée des ombres, et l’étrange Lune noire, qui illuminait autrefois la région, apaisant les habitants fantomatiques du pays, a été mystérieusement brisée. Découvrant cet étrange phénomène, le professeur K. Tastroff fait appel à Luigi pour empêcher les spectres de mettre la vallée sens dessus dessous ! Notre héros arrivera-t-il à vaincre ses peurs, à reconstituer la Lune noire, et à ramener la paix dans la région ?

Pour récupérer les fragments de la Lune noire brisée, vous devrez explorer des manoirs hantés infestés de toutes sortes de fantômes. Méfiez-vous des ondes de choc causées par les Grobras rouges, esquivez les meubles lancés par les Cache-cacheurs, et prenez garde à ne pas vous faire engluer par les pièges laissés par les Gobeurs jaunes ! Les Boo sont eux aussi de la partie et représentent un véritable défi, même pour les chasseurs d’ectoplasmes les plus aguerris. Chaque manoir que vous visiterez regorge de fantômes, et ces demeures sont toutes plus étranges les unes que les autres.

Pour faire face aux spectres malicieux, Luigi pourra compter sur de nombreuses inventions du professeur K. Tastroff, dont l’incroyable Ectoblast 5000 ! Son accessoire Spectroflash permet d’éblouir les fantômes pour les étourdir avant de les aspirer à l’intérieur de l’appareil. Attention cependant : vos cibles feront tout pour s’échapper et certaines d’entre elles vous donneront du fil à retordre ! Autre accessoire de l’Ectoblast 5000, le Révéloscope, projette un faisceau arc-en-ciel qui révèle les fantômes cachés, les objets invisibles, et bien d’autres choses !

Enfin, vous pourrez former une équipe de quatre, en ligne ou en multijoueur sans fil local, pour braver en groupe la Tour hantée, un gigantesque bâtiment grouillant de fantômes et de défis qui ne sont pas présents dans l’aventure principale. Rassemblez votre équipe et tentez ensemble d’atteindre le sommet !

Luigi’s Mansion 2 HD est attendu sur Nintendo Switch le jeudi 27 juin. Accompagnez Luigi dans une quête terrifiante pour retrouver les fragments de la Lune noire et rétablir la paix dans la Vallée des ombres. Préparez-vous à visiter de mystérieuses demeures infestées de fantômes que vous pourrez neutraliser avec de nouvelles inventions comme l’Ectoblast 5000. Jusqu’à quatre joueurs peuvent former une équipe pour affronter les défis de la Tour hantée, un bâtiment regorgeant de fantômes et de défis absents de l’aventure principale de Luigi.