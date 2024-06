Monster Jam™ Showdown vous emmène dans les contrées sauvages américaines ! Un tout nouveau trailer vous attend, publié aujourd’hui par Milestone et Feld Motor Sports, Inc.

En amenant l’action hors des stades et au-delà des compétitions officielles, les courses en hors-piste seront un élément majeur de l’expérience qui attend les fans de Monster Jam™. Découvrez des visuels saisissants ainsi qu’une variété d’événements dans trois environnements thématiques développés avec l’Unreal Engine 5, renforçant la dimension arcade de Monster Jam™ Showdown. Grâce à la double direction, devenez le seul maître de votre camion : dérapez sur la neige et la glace en Alaska, filez à travers les forêts du Colorado ou affrontez les paysages rocailleux de la Vallée de la Mort dans des courses pleines d’adrénaline !

Les pistes tout-terrain seront une source inépuisable de divertissement, de par leur tracé unique comprenant des raccourcis cachés et des sauts inattendus, permettant les dépassements les plus improbables. Détruisez les obstacles, comme des blocs de glace ou des pylônes en bois, pour recharger le boost et dépasser vos adversaires.

N’oubliez pas, les conditions météorologiques extrêmes rendront le jeu encore plus dynamique. Vous devrez alors faire face à mère Nature, réussirez-vous à dompter ses tempêtes de sable, ses pluies diluviennes et ses blizzards ?