Le jeu vidéo Fort Boyard fait son retour, et intègre de nouvelles épreuves officielles de l’émission pour le plus grand plaisir des fans !

Paris, France – Le 27 juin 2024 – Préparez-vous pour de nouvelles aventures au cœur du Fort Boyard avec le jeu vidéo Fort Boyard – Les Défis du Père Fouras, développé par Breakfirst, et tiré de la célèbre émission de télévision à succès de France 2, actuellement suivie par plusieurs millions de téléspectateurs.

Au programme, plus de 40 épreuves, 10 nouvelles épreuves officielles tout droit sorties de l’émission télévisée, et plusieurs modes de jeux pour varier vos aventures.

Avec plus de 500 000 exemplaires vendus, la série de jeux vidéo Fort Boyard démontre l’attrait unique de la licence auprès du public et dans le secteur du jeu vidéo

S’inscrivant dans ce succès commercial exceptionnel, cette suite très attendue promet non seulement de nouvelles énigmes et épreuves redoutables, mais aussi de captiver une communauté de fans toujours grandissante, en plaçant le personnage emblématique du Père Fouras au cœur de l’action, et bien d’autres surprises !

Fort Boyard – Les Défis du Père Fouras est désormais disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch en version physique et numérique, et sur PlayStation 4 et PC (Steam) en version numérique.

A propos de Fort Boyard – Les Défis du Père Fouras

Le Père Fouras a relevé le niveau de l’aventure à Fort Boyard. Avec ses 6 atouts exclusifs, un pour chaque partie, il va chambouler les règles du jeu. Dès votre arrivée dans le Fort, sélectionnez l’atout de la soirée, tandis que le Père Fouras vous guidera à travers ses mystérieuses énigmes.

Cette nouvelle édition propose également 10 épreuves inédites, telles que le Tir à la Corde, les Planches de Pirate, la Banque, le Garage, et bien d’autres encore.

Préparez-vous à vivre des défis épiques et à repousser vos limites !

Caractéristiques :

Ajout de 10 nouvelles épreuves comme le Tir à la Corde, les Planches de Pirate, la Banque, le Garage, et bien d’autres encore.

Plusieurs modes de jeu , en solo, en coopératif ou en compétitif : Aventure Aventure étendue avec les 6 atouts du Père Fouras : Le Maitre du Temps, L’Aventurier Solitaire, Les Fantômes du Passé, Les Dilemmes, La Roue de Fortune, Les Cadeaux Empoisonnés. Boyard Party Entraînement

, en solo, en coopératif ou en compétitif : Composez votre équipe à votre image : personnalisez les membres du groupe et choisissez votre cri de guerre pour marquer le Fort de votre empreinte.

à votre image : personnalisez les membres du groupe et choisissez votre cri de guerre pour marquer le Fort de votre empreinte. Tentez de vous hisser en haut du classement grâce au tableau des scores en fin d’aventure !

