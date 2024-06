Les soldes Steam ont certes commencé mais nous continuons à vous trouver malgré tout les perles de l’eShop. Cette semaine, outre des très belles promotions de jeux que nous avons déjà cité (Hades ou Spiritfarer à moins de dix euros !), nous vous avons concocté une liste variée avec de très beaux jeux indépendants. Prêts pour notre vingt-sixième semaine des promotions sur l’eShop ?

Cytus α

19,99€ au lieu de 49,99€

Le prix piquait un peu à sa sortie mais voici la promotion idéale : Cytus α est disponible sur l’eShop à 19,99€ au lieu de 49,99€ ! L’offre est valable jusqu’au 10 juillet.

Cytus α est un jeu de rythme étonnant, avec un gameplay complet et une prise en main très accessible. Ce fut vraiment une belle surprise pour notre testeur qui a loué à sa sortie la diversité musicale du jeu, son contenu… et la qualité de la bande-son ! C’est vraiment un must have pour ceux qui aiment ce genre de jeux. Notre testeur lui avait mis la note de 7,7 sur 10, avec une note de 3 sur 10 pour le prix qui avait fait descendre la note globale. Pas besoin de dire que pour vingt euros, cela devient alors très intéressant.

Vous pouvez lire notre test ici.

Winds of Change

5,99€ au lieu de 19,99€

Vous aimez le furry ? Winds of Change est actuellement sur l’eShop à 5,99€ au lieu de 19,99€. La promotion est valable jusqu’au 24 juillet.

Attention avant de vous lancer dans cette promotion : ce visual novel n’est disponible qu’en anglais. Vous serez prévenus. Winds of Change est un visual novel avec un très bon scénario qui sera parfait si votre passion est le furry. Avec un doublage anglais de qualité et une excellente interactivité, vous apprécierez cette expérience disponible à un tout petit prix ! Notre testeuse lui avait mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Bastion

2,49€ au lieu de 12,49€

Vous cherchez un jeu à prix vraiment mini ? Ne cherchez plus, Bastion est sur l’eShop à seulement 2,49€ au lieu de 12,49€ jusqu’au 11 juillet.

Vous voulez un jeu d’action sympathique, accessible pour tous les joueurs, avec des graphismes et une bande-son de folie ? Vous cherchez un jeu avec un bon scénario pour moins de cinq euros ? Alors vraiment, n’hésitez plus, car Bastion est une véritable perle vidéoludique, le premier jeu des créateurs… d’Hades. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

What Lies in the Multiverse

0,99€ au lieu de 14,99€

Deux euros est toujours trop pour vous ? Que pensez-vous de cette promotion alors ? What Lies in the Multiverse est actuellement sur l’eShop à 0,99€ au lieu de 14,99€. La promotion dure jusqu’au 14 juillet.

What Lies in the Multiverse est jeu d’aventure autour d’un magnifique scénario. Ce dernier traite de thématiques matures comme le deuil sont traitées de façon comique et notre testeur a été subjugué par l’expérience proposée. Six à huit très bonnes heures de jeu pour moins d’un euro, il faut le dire, c’est attrayant. Notre testeur lui avait d’ailleurs mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Sparklite

3,74€ au lieu de 24,99€

Terminons notre sélection avec un jeu à quatre euros : Sparklite est même sur l’eShop à 3,74€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 17 juillet.

Vous voulez une aventure « Zelda-esque » à tout petit prix ? Sparklite pourra certainement vous plaire avec ses belles idées qui jonchent toute l’expérience. Comme pour Cytus α, notre testeur lui avait reproché son rapport prix / durée de vie, mais autant vous dire que pour quatre euros, la question ne se pose plus. Il lui avait d’ailleurs mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.