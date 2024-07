Plongez dans un monde de papier fascinant, où chaque pli et chaque ombre racontent une histoire magique de courage et de mystère.

Paris, France – le 3 juillet 2024. Meridiem et Microids Distribution France (MDF) sont ravis d’annoncer la sortie d’une édition physique de Papetura, l’intriguant jeu d’action-aventure mis en œuvre et sublimé par un travail manuel, à partir de papier. Développé par Petums et édité en version numérique par Feardemic, l’édition physique Papetura Craft Edition sera disponible plus tard en 2024 pour Nintendo Switch et PlayStation 5.

Meridiem se chargera de la conception et de la fabrication de cette version physique de Papetura et MDF de la distribution sur le marché français. La Craft Edition comprendra un étui spécialement conçu contenant un art book ainsi qu’un code permettant de télécharger la bande-son originale du jeu.

Les joueurs contrôlent Pape, un petit être de papier qui, avec son amie Tura, doit sauver leur monde d’une mystérieuse menace ardente. Le gameplay est basé sur l’interaction avec l’environnement, en utilisant les capacités uniques de Pape et Tura pour résoudre divers défis et faire avancer l’histoire.

La conception des énigmes et la narration s’entremêlent pour créer une expérience cohérente et fluide. Les puzzles sont conçus pour être intuitifs et s’intègrent naturellement à l’environnement en papier. La narration se déroule sans dialogue, en utilisant les animations et l’environnement visuel pour raconter une histoire émotionnelle et immersive.

Papetura a reçu des critiques positives pour son style visuel unique et son design « fait-main ». Les critiques ont salué la créativité et le dévouement de Tomasz Ostafin dans la création du monde de papier, ainsi que la musique atmosphérique de Floex. De plus, Papetura a reçu plusieurs prix et reconnaissances dans l’industrie du jeu vidéo.

Caractéristiques du jeu :

Vivez une expérience unique de point & click, où l’histoire est racontée à travers des animations et des sons uniques.

Tout est fait de papier, des petits insectes et créatures aux monstres étranges, en passant par des lieux véritablement magiques.

Une bande originale magnifique composée par Floex et Tomas Dvorak .

. Les énigmes font partie intégrante de l’histoire et du monde et permettent de mieux comprendre l’intrigue.

La Craft Edition de Papetura sera disponible pour Nintendo Switch et PlayStation 5 courant 2024.