Grâce à Bandai Namco, nous avons la date de sortie de Sword Art Online : Fractured Daydream.

La Nintendo Switch le recevra le 3 octobre 2024. Sword Art Online : Fractured Daydream a été annoncé pour la première fois lors d’un Nintendo Direct en février dernier. Bien que Bandai Namco se soit engagé à ce que le jeu sorte en 2024, rien de plus précis n’a été communiqué jusqu’à présent.

Sword Art Online : Fractured Daydream est un nouveau départ passionnant à l’aube du 10e anniversaire de la série de jeux Sword Art Online !

Galaxia, un nouveau système permettant aux joueurs de revivre le passé, a été ajouté à ALfheim Online. Cependant, Galaxia devient incontrôlable et les joueurs de tous les temps et de tous les espaces sont déplacés ! Pour remettre la chronologie sur les rails, Kirito doit travailler avec des amis tombés au combat… et des ennemis.

Chacun ayant son propre rôle sur le champ de bataille, les personnages SAO des différents arcs sont rassemblés pour combattre. Faites équipe avec un total de 20 joueurs du monde entier dans l’un des 5 groupes composés de 4 joueurs chacun pour une action coopérative multijoueur !

Fidèle à la série Sword Art Online, rejoignez un groupe de raid et préparez-vous à combattre ensemble des boss de haute difficulté ! La façon dont vous vous préparez au combat est la clé de la victoire !