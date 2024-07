Nintendo a été très actif avec les bibliothèques rétro du Nintendo Switch Online + Expansion Pack ces derniers temps. Bien que la bibliothèque rétro mise à jour par Nintendo varie, le calendrier des nouveaux ajouts de Nintendo a atteint un point où il est garanti de voir au moins un jeu rétro ajouté par mois.

Nintendo a officiellement annoncé de nouveaux ajouts aujourd’hui. Urban Champion, Golf, Donkey Kong Jr. Math, Mach Rider, Le Mystère de l’Atlantide, Solar Jetman et Cobra Triangle sont désormais disponibles pour les membres de Nintendo Switch Online. Tous ces jeux se trouvent dans la bibliothèque de jeux rétro NES.

Urban Champion – Dans ces rues, il n’y a qu’une seule règle : Frapper ou être frappé. Premier jeu de combat en 2D de Nintendo datant de 1986, Urban Champion est un combat à mains nues entre des combattants qui cherchent à gagner le rang de champion – et à envoyer leur adversaire dans la bouche d’égout la plus proche. S’ils réussissent, ils recevront des confettis de la part des habitants du quartier et, éventuellement, suffisamment de symboles de victoire pour s’autoproclamer champion incontesté. Mais attention aux voisins en colère qui tenteront de vous faire tomber des pots de fleurs sur la tête, et la police fera des apparitions occasionnelles pour interrompre temporairement le combat, ou pour procéder à une arrestation si le chronomètre du combat est épuisé. Affrontez un adversaire informatique ou un ami et prouvez votre valeur en devenant le champion urbain !

Golf – Revisitez l’un des jeux de sport les plus originaux de la NES. Ce classique de 1990 vous propose 36 trous de golf réaliste, avec des obstacles qui changent à chaque fois que vous jouez (vous devrez donc planifier une stratégie autre que le simple « swing »). Vérifiez la direction du vent, choisissez le bon club et ajustez votre swing au fur et à mesure que vous effectuez votre drive. Une carte de score enregistre vos coups pour chaque trou, tandis que vous affrontez des fairways sinueux et des fosses de sable affamées. L’heure du départ a sonné, alors prenez vos clubs !

Donkey Kong Jr. Math – Première question : Donkey Kong + Donkey Kong Jr. ÷ Devoirs de mathématiques = ? La réponse : Amusement numérique. Sorti à l’origine en 1986, Donkey Kong Jr. Math reprend le jeu de vigne du jeu original Donkey Kong Jr. et y ajoute un élément supplémentaire de défi mathématique. Incarnez Donkey Kong Jr. et sauvez Donkey Kong, qui a été emprisonné par Mario. Naviguez sur des lianes et des plates-formes pour résoudre des puzzles mathématiques, qui vous obligent à tout faire, de la collecte de chiffres à la saisie des symboles appropriés pour les additionner, les soustraire, les multiplier et les diviser, selon les besoins, pour résoudre chaque problème. En chemin, vous récolterez des fruits et des clés, et vous éviterez les oiseaux nuisibles, les étincelles électriques et les croqueurs effrayants ! Désolé, n’avons-nous pas mentionné qu’il y aurait un test ?

Mach Rider – Situé soit 88 ans dans le futur (à partir d’aujourd’hui), soit 127 ans dans le futur (à partir de la date de sortie originale du jeu en 1985), Mach Rider™ est un jeu de course de combat en véhicule où les joueurs font naviguer leur Quadrunner lourdement armé à travers les déchets en ruine de la Terre en l’an 2112. Engagez-vous dans le parcours du combattant et foncez à travers 10 secteurs différents, en évitant les obstacles et en abattant les ennemis. Vous pouvez aussi vous essayer au parcours d’endurance, où vous essayez de parcourir des secteurs dans un temps imparti, avec des barils de pétrole et des adversaires déterminés à vous ralentir. Vous pouvez également vous attaquer à la course contre la montre dans le mode Solo, où vous êtes seul contre la montre. N’oubliez pas que vous êtes le seul espoir de la Terre – vous êtes Mach Rider.

Mystery of Atlantis – Connu sous le nom d’Atlantis no Nazo au Japon, Le Mystère de l’Atlantide est une aventure à défilement latéral dans laquelle les joueurs incarnent Wyn, un explorateur amateur désireux de percer les secrets d’une civilisation perdue et de sauver son maître captif des forces du maléfique empereur Zavyra. À l’aide de bâtons de dynamite, Wyn tentera de survivre dans une myriade de lieux exotiques tels que des grottes, des temples et même des nuages. Atlantis est composée de 100 zones, chacune étant reliée par des portes de distorsion – mais choisissez judicieusement ! Votre succès dans le labyrinthe de l’île dépendra des portes que vous emprunterez et du chemin que vous prendrez.

Solar Jetman – Vous incarnez Jetman dans une quête dangereuse pour récupérer les pièces perdues du Golden Warpship, un vaisseau quasi-mythique capable de voyager dans l’espace. Ce jeu de tir multidirectionnel du début des années 90 vous place dans le cockpit du Jetpod de Jetman et vous permet d’explorer 12 mondes extraterrestres menaçants, chacun ayant son propre niveau de gravité ! Collectez des objets extraterrestres en chemin pour gagner des points que vous pourrez échanger contre de l’équipement auprès de l’Interstellar Marketing Co. Trading Post. Une fois que vous aurez découvert un morceau du vaisseau de guerre, vous devrez le remorquer jusqu’à votre vaisseau mère, en luttant contre la traînée supplémentaire qui affecte votre manœuvrabilité (et brûle votre carburant – gardez un œil sur ces jauges !). Récupérer les morceaux ne sera pas une mince affaire, et Solar Jetman est votre seul espoir !

Cobra Triangle – Vous avez entendu parler du triangle des Bermudes ? Eh bien, c’est une croisière de villégiature comparée à ce qui vous attend dans Cobra Triangle. Mettez vos compétences et vos réflexes à l’épreuve à la barre d’un bateau de vitesse Cobra Class dans ce jeu d’action de 1989 basé sur des véhicules pour la NES originale. Dans ce jeu de course de bateaux et de combat de véhicules, vous devrez relever des défis à grande vitesse, notamment des bateaux ennemis équipés de canons, des nageurs en danger, des monstres marins mortels, des tourbillons dangereux et des bombes à retardement. Traversez 25 étapes de chaos aquatique, où vous devrez collecter des objets de puissance disséminés dans les niveaux pour améliorer votre vitesse et votre puissance de feu si vous espérez sortir du Triangle en un seul morceau !

—

La version japonaise de l’application NES a également reçu une mise à jour, avec un contenu légèrement différent. Au lieu de COBRA TRIANGLE, SOLAR JETMAN et The Mystery of Atlantis, ils ont reçu Gomoku Narabe Renju, Shin Onigashima et Mahjong. Découvrez ci-dessous la bande-annonce des jeux japonais:

Gomoku Narabe Renju est un jeu de stratégie pour la console Famicom (connue sous le nom de Nintendo Entertainment System ou NES en dehors du Japon). Sorti en 1983 par Nintendo, ce jeu est basé sur les jeux traditionnels de Gomoku et Renju. Le jeu transpose les règles classiques de Gomoku et Renju sur une interface numérique, permettant aux joueurs de s’affronter directement sur leur console.

Particularités du jeu sur Famicom

Niveaux de difficulté : En mode solo, les joueurs peuvent choisir parmi différents niveaux de difficulté pour affronter l’ordinateur, ce qui ajoute un défi supplémentaire.

: En mode solo, les joueurs peuvent choisir parmi différents niveaux de difficulté pour affronter l’ordinateur, ce qui ajoute un défi supplémentaire. Graphismes et Son: Comme c’était le cas pour de nombreux jeux de cette époque, les graphismes sont simples et les effets sonores minimalistes, mais suffisants pour fournir une expérience de jeu agréable.

~~

Shin Onigashima est un jeu d’aventure développé et publié par Nintendo pour la console Famicom Disk System. Sorti initialement en 1987, ce jeu fait partie de la série « Famicom Fairytales » de Nintendo et est inspiré des contes folkloriques japonais.

L’intrigue de Shin Onigashima est inspirée de contes folkloriques japonais et suit les aventures de deux protagonistes : un garçon nommé Donbe et une fille nommée Hikari. Les deux enfants sont élevés par une vieille dame et un vieux monsieur sur une île mystérieuse. L’histoire commence lorsqu’un démon attaque leur maison et ils doivent partir à l’aventure pour sauver leurs parents et découvrir leurs origines.

Mécaniques de jeu: Les joueurs naviguent à travers le jeu en choisissant des options de dialogue et des actions dans des menus contextuels.

Le jeu présente des illustrations et des animations simples pour accompagner le texte.

Les puzzles et les interactions avec les personnages non-joueurs (PNJ) sont au cœur du gameplay. Chapitrage: Le jeu est divisé en plusieurs chapitres, chacun racontant une partie différente de l’histoire et introduisant de nouveaux défis et personnages.

Les sauvegardes sont possibles grâce au format disquette du Famicom Disk System, permettant aux joueurs de reprendre leur progression là où ils l’avaient laissée.

Particularités du jeu sur Famicom Disk System

Graphismes et Son : Le jeu utilise les capacités améliorées de la Famicom Disk System pour offrir des graphismes et une bande sonore de meilleure qualité par rapport aux cartouches standard de la Famicom.

: Le jeu utilise les capacités améliorées de la Famicom Disk System pour offrir des graphismes et une bande sonore de meilleure qualité par rapport aux cartouches standard de la Famicom. Narration: L’accent est mis sur la narration et le développement des personnages, rendant le jeu immersif et engageant pour les joueurs.

~~

Mahjong pour la console Famicom, également connu sous le nom de 4-nin Uchi Mahjong, est un jeu de mahjong développé et publié par Nintendo. Sorti en 1983, c’est l’un des premiers jeux disponibles pour la Famicom (connue sous le nom de Nintendo Entertainment System ou NES en dehors du Japon).

Le jeu propose une version électronique du jeu de mahjong, un jeu de tuiles traditionnel très populaire en Asie, particulièrement au Japon et en Chine.

Règles de base: Le mahjong est joué avec un ensemble de 136 ou 144 tuiles, divisées en différentes catégories et suites.

Le but du jeu est de former des combinaisons de tuiles appelées « melds » et un « pair » pour compléter une main de 14 tuiles. Modes de jeu: Solo : Le joueur affronte des adversaires contrôlés par l’ordinateur.

: Le joueur affronte des adversaires contrôlés par l’ordinateur. Multijoueur: La version Famicom permet le jeu à plusieurs, bien que les fonctionnalités multijoueurs soient limitées par les capacités de la console à l’époque. Interface: Les tuiles sont affichées sur l’écran, et les joueurs peuvent sélectionner et jouer des tuiles à l’aide du contrôleur Famicom.

Le jeu propose une interface utilisateur simple pour permettre aux joueurs de sélectionner les tuiles et de faire des actions comme « draw » (piocher), « discard » (défausser), « call » (appeler une tuile), et « win » (gagner).

Particularités du jeu sur Famicom