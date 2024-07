En Amérique du Nord et en Europe, Nintendo a cessé de réparer les console Wii U il y a plusieurs années, obligeant les propriétaires à se tourner vers des options tierces pour réparer leurs appareils. Nos amis japonais ont eu la possibilité de faire réparer leur Wii U pendant un certain temps, mais leur heure est malheureusement venue pour la console maudite.

Nintendo a annoncé qu’il n’y avait littéralement plus de pièces de rechange pour la Wii U, que ce soit pour les remplacements ou les réparations. Cela signifie que Nintendo ne prend plus en charge les consoles Wii U pour les réparer et que les propriétaires japonais devront trouver d’autres entreprises ou spécialistes pour faire le travail.

On ne pense pas qu’il y ait encore beaucoup de personnes dans le monde qui souhaitent remettre leur Wii U en état de marche… mais l’information est là. La console reste malgré tout la seul option aujourd’hui pour jouer à Xenoblade Chronicles X.

[Wii U]

