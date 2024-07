La Japan Expo qui se tiendra du 11 au 14 juillet au Parc des expositions de Villepinte sera l’occasion pour les joueurs de Pikmin Bloom de participer à un événement en jeu.

San Francisco, Etats-Unis – 04 Juillet 2024 – La Japan Expo est le rendez-vous incontournable des fans du Japon et de sa culture, des mangas aux arts martiaux, en passant par les jeux vidéo, la culture populaire, la J-music, la musique traditionnelle, et bien plus encore !

Cette année, les joueurs de Pikmin Bloom pourront profiter d’une mission consistant à faire 1000 pas au sein du Parc des expositions de paris-Nord Villepinte. Ceux qui y parviendront pourront obtenir une pousse dorée qui deviendra un Pikmin déco jaune Autocollant de cadeau or.

En plus de cette mission, 5 emplacements spéciaux seront dispersés au sein du stand Nintendo et du Parc des Expositions et permettront de recevoir des pousses dorées.

Pour plus de détails rendez-vous sur le blogpost dédié !