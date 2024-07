Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 24 au 30 juin 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.

La domination de Nintendo est très visible dans ce classement avec huit des dix jeux du top 10. Cela montre la popularité et la diversité du catalogue de Nintendo, ainsi que la longévité de certains de ses titres phares.

Luigi’s Mansion 2 HD , un remaster, occupe la première place avec des ventes impressionnantes dès sa première semaine. Cela indique que les remasters de jeux populaires peuvent encore attirer un large public, mêlant nostalgiques et nouveaux joueurs.

Luigi's Mansion 3 aussi a connu une augmentation significative (+46%), ce qui peut être lié à la sortie du remaster du deuxième opus, ravivant l'intérêt pour la franchise.

Animal Crossing: New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe continuent de se vendre bien des années après leur sortie. L'augmentation des ventes (+47% et +21% respectivement) souligne l'efficacité de Nintendo à maintenir l'intérêt des joueurs.

Minecraft , bien qu'il soit un jeu de Microsoft, continue de bien se vendre sur la Switch, démontrant la popularité universelle du jeu au-delà de sa plateforme d'origine.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition a vu une forte baisse de 71% par rapport à la semaine précédente, typique après la semaine de lancement initiale.

01./00. [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD <ACT> (Nintendo) {2024.06.27} (¥5.980) – 88.425 / NEW

02./06. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 8.977 / 7.815.790 (+47%)

03./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.473 / 5.884.212 (+21%)

04./01. [PS5] Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition <Elden Ring \ Elden Ring: Shadow of the Erdtree> # <RPG> (From Software) {2024.06.21} (¥8.200) – 6.993 / 31.005 (-71%)

05./03. [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door <RPG> (Nintendo) {2024.05.23} (¥5.980) – 6.457 / 193.142 (-10%)

06./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.037 / 3.554.008 (+9%)

07./17. [NSW] Luigi’s Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 4.438 / 994.862 (+46%)

08./14. [NSW] Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 4.367 / 1.076.481 (+34%)

09./16. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 3.807 / 1.877.772 (+23%)

10./13. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 3.679 / 5.532.620 (+10%)

Top Hardware

Nintendo continue de dominer le marché des consoles avec la Switch en tête des ventes. La Switch, avec ses différentes versions (OLED, Lite, et standard), a vendu 46,265 unités cette semaine. L’augmentation de 21% par rapport à la semaine précédente montre que la demande reste forte, malgré une baisse significative par rapport aux chiffres de l’année dernière. La version OLED de la Switch est particulièrement populaire, ce qui indique que les consommateurs sont prêts à investir dans des améliorations de qualité d’affichage et de batterie.

La PlayStation 5 suit avec des ventes solides, atteignant 27,505 unités cette semaine, en hausse de 20% par rapport à la semaine précédente. Bien que les ventes soient inférieures à celles de l’année précédente, la PS5 montre une bonne résilience sur le marché japonais. La version standard de la PS5 est la plus vendue, suggérant une préférence pour la version complète avec lecteur de disques, par opposition à la version digitale (PS5DE).

La Xbox Series (XBS) reste une console de niche au Japon, avec seulement 1,592 unités vendues cette semaine. Malgré une légère amélioration par rapport à la semaine précédente, les ventes globales de la Xbox sont faibles comparées à celles de Nintendo et Sony. Cela reflète la difficulté persistante de Microsoft à pénétrer le marché japonais, traditionnellement dominé par les consoles locales.

La PlayStation 4, avec seulement 218 unités vendues cette semaine, montre un déclin évident alors que les joueurs migrent vers la PS5. Les ventes cumulées de l’année pour la PS4 sont également très faibles, ce qui est compréhensible étant donné que la console est désormais considérée comme une génération précédente.