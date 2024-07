Lors du panel de la société aujourd’hui à Anime Expo 2024, Aksys Games a dévoilé une série de nouveaux jeux et divulgué de nouvelles informations sur certains titres déjà annoncés pour Nintendo Switch™, PlayStation® et PC.

Les nouveaux titres annoncés comprennent :

Ed-0 : Zombie Uprising (PS5® physique uniquement/10 octobre) – Découvrez l’année 1854 dans un Japon fictif de l’ère Edo dans ce titre d’action de type rogue ! Un mystérieux navire noir touche terre, n’apportant ni technologie ni commerce, mais quelque chose de bien plus mortel. Avec la fin de l’isolement, une nouvelle vague de zombies est créée, et l’infestation est désormais galopante. Au milieu de la folie, un groupe de combattants dotés du mystérieux pouvoir de résister à la mutation des zombies, les « Zom-beings », fait son apparition. La chasse commence alors qu’ils se battent pour redonner à Edo l’aspect qu’elle avait avant l’invasion. Mais ne vous y trompez pas, il ne s’agira pas d’une promenade facile dans la ville. Si vous n’augmentez pas la force et la puissance des « Zom-beings » et si vous ne perfectionnez pas vos compétences de combat, vous serez confronté à la défaite et Edo sera perdue à jamais.

Raging Bytes (NSW/PS5 uniquement physique/12 décembre) – Pouvez-vous survivre aux bytes enragés ? Dans une Amérique ravagée par les zombies, Ben et Barbra doivent se frayer un chemin à travers des vagues de monstres tout en rencontrant d’autres survivants non infectés. Avec des niveaux de difficulté adaptés à tous les types de joueurs, plongez dans ce monde post-apocalyptique dans des combats au tour par tour ! Ce jeu de rôle narratif plein de drame et de pixels rend hommage aux films d’horreur classiques des années 1970 et a été conçu, rédigé et supervisé par Jiro Ishii, reconnu pour des titres tels que 428 : Shibuya Scramble.

Zero to Dance Hero (NSW/Novembre) – Apprenez à danser à partir de zéro ! Commencez par les bases avec de vraies leçons de danse couvrant 30 pas de hip-hop populaires. En apprenant chaque danse par petites étapes, même les débutants peuvent facilement apprendre à bien danser ! Le mode libre, plus pratique, comprend six danses chorégraphiées originales dans une variété de genres musicaux. Gardez le rythme et profitez des fruits de votre entraînement grâce à une musique de fond entraînante ! De nombreuses fonctions d’assistance vous permettent de rester motivé pendant que vous devenez un héros de la danse !

7’scarlet (NSW/Printemps 2025) – Incarnez une jeune femme qui se rend dans la ville isolée d’Okune-zato pour retrouver son frère disparu. En forme de croissant de lune, Okune-zato est entourée de mythes et de légendes sombres. Alors que la protagoniste et son amie d’enfance apprennent à connaître les personnages excentriques de l’hôtel Fuurinkan, elles sont entraînées dans les événements mystérieux qui se déroulent dans la ville. Au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans l’histoire, vous rencontrerez des rebondissements qui vous feront chaud au cœur.

Mistonia no Kibou -The Lost Delight- (NSW/2025) – Une histoire pleine d’amour et de fixation, tissée par ceux qui portent le sang des fées. L’histoire se déroule dans le Grand Alvion, un royaume prospère sous le règne de la reine des fées, à une époque où l’ombre et la lumière coexistent. Aux abords de la capitale se dresse une noble demeure appartenant à une famille prestigieuse, où une servante nouvellement embauchée s’apprête à mettre les pieds : notre héroïne, Applause. Ayant tout perdu huit ans auparavant, elle s’est juré de se venger des responsables. Sous une fausse identité, elle part à la recherche de la vérité en travaillant dans le manoir d’une cible potentielle de sa vengeance. Quels secrets va-t-elle découvrir au hasard de ses rencontres avec les nobles qui protègent le royaume ? Quelle voie choisira-t-elle ? C’est ainsi que commence la tragédie de la vengeance d’une jeune fille liée par un destin malheureux.

Utakata no Uchronia (NSW/2025) – Bienvenue dans la célèbre et prospère utopie qu’est la ville volante d’Itehari. Notre protagoniste est Hinagiku, une noble dame issue d’une famille distinguée qui se languit du monde au-delà de la cité flottante. Un jour, Hinagiku, qui vient d’avoir 18 ans, rencontre un homme amnésique nommé Yashiro. Leur rencontre fortuite devient le catalyseur qui l’entraîne dans une série d’événements impliquant les secrets et les diverses vérités cachées sous la surface de cette belle utopie.

Aksys a également annoncé que les packs DLC pour Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU (NSW/5 septembre) seront disponibles peu après le lancement !

La présentation comprenait également une discussion sur le jeu de combat d’inspiration rétro Blazing Strike (PS4/PS5, NSW, PC/17 octobre) avec de nouvelles images de gameplay, et le roman visuel Tales from Toyotoki : Arrival of the Witch (NSW, PS5/22 août), ainsi que des bandes-annonces pour Radiant Tale -Fanfare!-, Tokyo Xanadu eX+ (NSW/25 juillet), Virche Evermore -EpiC : Lycoris- (NSW/7 novembre) et Despera Drops (NSW/printemps 2025).