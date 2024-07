Nous sommes ravis d’annoncer que The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak II arrivera début 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC (Steam®, Epic Games Store et GOG) !

L’édition limitée de la boutique en ligne de NIS America, qui comprend une carte à grande échelle de la République du Calvard, est également disponible en précommande sur Nintendo Switch, PS4 et PS5.

N’étant plus menacés par l’organisation mafieuse Almata, les habitants de Calvard ont retrouvé une vie paisible. Mais un jour, une série de meurtres choquants impliquant une mystérieuse bête cramoisie remet le destin en marche. Diverses factions entrent en action – à la fois celles qui respectent la loi pour découvrir la vérité et celles qui cherchent à tirer profit de tout nouveau développement, aussi sinistre soit-il. Alors que le chaos se profile à nouveau à l’horizon, le spriggan Van Arkride reçoit un visiteur inattendu, ce qui le pousse à mener sa propre enquête.

Qui se cache derrière ces meurtres et quel est leur objectif ? Les sables du temps réunissent d’anciens et de nouveaux visages dans ce deuxième épisode palpitant de la saga Trails through Daybreak.