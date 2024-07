NACON et Creā-ture Studios ont le plaisir d’annoncer que Session : Skate Sim a désormais constitué une communauté de plus de 2 millions de joueurs ! Lancée en septembre 2022, cette simulation de skateboard n’a cessé de séduire un nombre croissant de Skater et de non Skater, qui s’adonnent virtuellement à cette forme de Skate. Le jeu rend hommage à l’âge d’or du skateboard des années 90.

À cette occasion, l’équipe de développement dévoile le contenu additionnel à venir, célébrant une ville sur laquelle tous les regards seront braqués cet été : Paris, capitale de la mode et du luxe, mais aussi des spots de skate ! Les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques de la Ville Lumière, comme l’esplanade et les escaliers du Trocadéro, les rampes et pyramides de la Place de la République, ainsi que les berges de la Seine. Ce contenu additionnel sera diffusé le 18 juillet 2024.

Consultez l’infographie ci-dessous pour découvrir les cartes les plus populaires auprès de la communauté, leur habitude de grind et le nombre de parties lancées depuis la sortie du jeu en septembre 2022.