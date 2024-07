Paris, le 8 juillet 2024 – Microids, éditeur français de jeux vidéo, et Dear Villagers, label d’édition de Plug In Digital, sont heureux d’annoncer un accord de distribution internationale pour les versions physiques pour les titres Le Maître du Donjon de Naheulbeuk et Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre. Le contenu détaillé des éditions physiques sera annoncé prochainement, laissant présager des surprises et des bonus exclusifs pour les amateurs de la franchise !

Cette collaboration entre Microids et Dear Villagers témoigne de l’engagement des deux entreprises à offrir des expériences de jeu de qualité et à satisfaire les attentes des joueurs du monde entier.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Dear Villagers pour apporter ces titres exceptionnels aux joueurs sous forme physique. Cette collaboration s’inscrit dans la continuité des partenariats fructueux de Microids avec des acteurs majeurs de l’industrie du jeu vidéo. » Déclare Julien Renzaho, VP Business Development & Sales de Microids.

À propos de Le Maître du Donjon de Naheulbeuk :

Un donjon en danger ! Construisez, gérez et défendez votre donjon dans l’univers satirique heroic-fantasy du Donjon de Naheulbeuk. D’un établissement douteux à un repaire tristement célèbre.

Votre mission, si toutefois vous l’acceptez… Incarnez Reivax le demi-gobelin servile (ou pas) intendant du Donjon de Naheulbeuk. Des années avant l’incursion des intrépides aventuriers, vous devez construire, développer et peupler la tour bancale de Naheulbeuk. Mais avant tout, tâchez de ne pas contrarier votre maître, le maléfique sorcier Zangdar.

Les fans de la série Le Donjon de Naheulbeuk et les amateurs de jeux de rôle humoristiques peuvent d’ores et déjà marquer leurs calendriers pour la sortie digitale du Maître du Donjon de Naheulbeuk le 9 juillet prochain.

À propos du jeu Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre est un jeu de rôle tactique au tour par tour plein de charme, d’humour et de chaos ! À la tête d’une troupe de héros improbables, les joueurs se lanceront dans une aventure épique à travers le terrible donjon de Naheulbeuk, utilisant à la fois la force » et l’intelligence » pour surmonter les pires obstacles que le seigneur maléfique Zangdar a à leur opposer.