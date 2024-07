Avez-vous trouvé votre bonheur avec nos précédentes sélections ? Nous revoici au milieu du mois de juillet avec des promotions qui se terminent vite mais qui, nous l’espérons, saura vous combler. Voici notre vingt-huitième sélection des promotions de l’eShop sur notre Nintendo Switch !

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix

19,99€ au lieu de 39,99€

On commence avec une promotion assez sympa ! Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix est disponible sur l’eShop au prix de 19,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 14 juillet.

Vous cherchez un bon jeu de rythme à petit prix ? Vous pouvez y aller les yeux fermés, Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix est une expérience réussie avec plus de cent chansons qui, si vous aimez ce genre de jeux, saura vous combler ! Il saura vous plaire que vous soyez néophytes ou bien que vous soyez un habitué de la licence. Nous lui avions mis la note de 8,3 sur 10 à sa sortie !

Vous pouvez lire notre test ici.

The Messenger

4,99€ au lieu de 19,99€

Vous voulez un bon à moins de cinq euros ? Dépêchez-vous, The Messenger est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 14 juillet uniquement !

The Messenger fut un coup de cœur pour notre testeur. Malgré sa durée de vie très courte, nous avons un action-platformer avec un super gameplay, une ambiance de très haute qualité et une expérience que vous recommandons très vivement. Nous lui avions mis la note de 8,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

A Good Snowman is Hard to Build

3,74€ au lieu de 14,99€

Qu’il est rare de trouver le bon portage d’un jeu mobile sur Nintendo Switch. Voici l’un des rares exemples qui existe et le jeu est en promotion : A Good Snowman is Hard to Build est disponible sur l’eShop au prix de 3,74€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 24 juillet !

A Good Snowman is Hard to Build est un jeu de puzzle très agréable, cosy et parfait pour se détendre de temps en temps. C’est un jeu mignon et à ce prix-là, nous oublions sa très courte durée de vie (2 heures si vous êtes rapides). Nous lui avions d’ailleurs mis la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Killer Frequency

12,49€ au lieu de 24,99€

Un jeu édité par Team17 est souvent gage de qualité. Killer Frequency est disponible sur l’eShop au prix de 12,49€ au lieu de 24,99€. La promotion dure jusqu’au 26 juillet.

Killer Frequency est une expérience assez originale qui nous fait incarner un animateur de radio qui doit sauver des vies… littéralement. C’est une expérience vraiment captivante à essayer si vous aimez les jeux qui sortent des sentiers battus. Notre testeur lui avait mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Max: The Curse of Brotherhood

2,99€ au lieu de 14,99€

Vous cherchez un bon jeu à trois euros ? Max: The Curse of Brotherhood est disponible sur l’eShop au prix de 2,99€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 24 juillet !

Max: The Curse of Brotherhood est une belle aventure proposée pendant cette promotion à un tout petit prix. Avec des graphismes colorés, le jeu réussit à nous séduire avec l’histoire de ce personnage qui cherche à sauver son frère. Nous lui avions mis la note de 7,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.