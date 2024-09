Microids est fier de dévoiler les premières images du très attendu jeu vidéo Space Adventure Cobra – The Awakening. Dans un premier teaser, Cobra, le légendaire corsaire de l’espace, fait son grand retour.

Développé par le talentueux studio Magic Pockets, ce jeu offrira aux joueurs du monde entier l’opportunité unique de revivre les aventures palpitantes de Cobra en explorant les 12 premiers épisodes de la série avec l’un de ses arcs les plus emblématiques : celui du trésor du capitaine Nelson.

Créé en 1978 par Buichi Terasawa, le manga culte Cobra a conquis plusieurs générations de fans à travers le monde grâce à son intrigue riche en rebondissements, mêlant habilement science-fiction, action et mystère. Ce succès repose en grande partie sur son protagoniste principal, Cobra, un aventurier intrépide doté d’un bras gauche cybernétique renfermant une arme redoutable, le légendaire Rayon Delta. Ce personnage charismatique, accompagné de sa fidèle partenaire Armanoïde, a su captiver l’imagination du public par ses nombreuses péripéties à travers l’univers.

Le jeu Space Adventure Cobra – The Awakening promet de rester fidèle à l’esprit de la série animée de 1982 tout en apportant une expérience immersive et moderne, spécialement conçue pour les fans de longue date ainsi que pour une nouvelle génération de joueurs. Avec des graphismes fidèles à l’esprit de l’anime, un gameplay dynamique et une narration soignée, ce jeu s’annonce comme un hommage vibrant à l’œuvre de Buichi Terasawa, tout en permettant aux joueurs de s’immerger dans l’univers fascinant et dangereux de Cobra.

Space Adventure Cobra – The Awakening est prévu pour une sortie mondiale en 2025 sur consoles et PC, offrant à tous les amateurs d’aventure spatiale l’opportunité de rejoindre Cobra dans sa quête contre les pirates de l’espace et de découvrir les secrets cachés aux confins de l’univers.

