Les voyageurs interdimensionnels de All Possible Futures et l’éditeur de bonnes aventures Devolver Digital sont heureux et fiers de vous annoncer la sortie de Le Vaillant Petit Page, disponible DÈS MAINTENANT sur PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X et Nintendo Switch au prix de 29,99 €.

Cette grande aventure vous place dans les bottines mignonnes de Laïus, un courageux guerrier doté du pouvoir de sauter en dehors des pages d’un livre en 2D, qui raconte ses exploits, vers un étrange royaume en trois dimensions.

Entre deux séquences de plateforme, de réflexion ou d’action, participez à des dizaines de mini-jeux bizarres d’inspiration rétro pour triompher de cette quête magique contre l’infâme Ragecuite et ses sbires monstrueux.

Formez et permutez des mots pour réécrire l’histoire, rencontrez un tas de personnages hauts en couleur, améliorez vos capacités à l’épée en débloquant de nouvelles techniques de combat et passez à la volée d’un monde en 2D à la 3D, et inversement : Le Vaillant Petit Page est un plaisir visuel et ludique de tous les instants qui saura réchauffer votre âme.