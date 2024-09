Préparez-vous à découvrir les sombres secrets de l’école abandonnée et à affronter vos pires cauchemars dans le jeu d’horreur à la première personne de Keplerians.

Microids Distribution France et Meridiem sont ravis d’annoncer l’ édition physique de Evil Nun : The Broken Mask, un jeu vidéo d’horreur à la première personne basé sur la populaire franchise Evil Nun créée par Keplerians. Dans ce jeu, les joueurs doivent échapper à une sinistre Sœur dans les sombres recoins d’une école abandonnée. Développé par Keplerians en collaboration avec le développeur de jeux d’horreur Carlos Coronado, ce nouveau titre étend encore l’univers d’Evil Nun.

L’édition physique de Evil Nun : The Broken Mask sera disponible le 19 novembre 2024 et sera distribuée par Microids Distribution France. Cette sortie marque une nouvelle étape dans l’engagement de Keplerians pour offrir des expériences d’horreur uniques et mémorables à sa communauté de fans grandissante.

Meridiem et Keplerians se sont chargés de la conception et de la production de l’édition spéciale « Unholy » pour Evil Nun : The Broken Mask, qui comprend une jaquette spéciale, une lettre d’admission au camp, un code de téléchargement pour la bande-son numérique et un Artbook présentant une collection de concepts art des personnages principaux et des décors emblématiques.

Évitez Sœur Madeline ! Une nonne qui punit les enfants avec son gigantesque marteau. Vous devrez vous échapper de l’école à tout prix, bien que vous découvrirez en chemin qu’il y a d’autres enfants piégés. Ne vous étonnez pas si Sœur Madeline vous suit dans des endroits difficiles d’accès.

BIENVENUE À EAGLE JUNIOR HIGH SCHOOL. Vous avez été sélectionné pour participer à un camp d’été religieux qui promet d’être l’endroit idéal pour se faire des amis et passer l’été. Dès votre arrivée, vous réalisez qu’il s’agit d’une arnaque. Vous êtes piégé dans une école en ruine gardée par une terrible nonne.

UN LABYRINTHE DE POSSIBILITÉS. Votre principal objectif consiste à rassembler toutes les pièces du masque et à les assembler. Mais attention, pour accomplir votre mission, vous devrez résoudre de nombreuses énigmes et mystères dans cette école terrifiante. Quelle histoire se cache derrière Evil Nun ?

6 CHAPITRES, 3 PLANS D’ÉVASION ET PLEIN DE MYSTÈRES ! Découvrez ce qui se cache derrière chaque porte de cette école étrange. Sous oublier, une histoire effrayante qui vous laissera sans voix ! Les indices sont tous en place. Trouvez votre chemin pour sortir de l’école, mais n’oubliez pas qu’il y a quelques tâches à accomplir avant de quitter Eagle Junior High School. Différents niveaux de difficulté, mini-jeux et énigmes vous attendent. Serez-vous à la hauteur ?

PLACE À EVIL NUN ! L’un des titres d’horreur les plus populaires, avec près de 100 millions de téléchargements, arrive sur Steam entièrement repensé avec de nouveaux graphismes, énigmes et scènes qui vous feront vivre une aventure d’horreur inédite. Les créateurs de contenu sont ravis de ce jeu d’horreur.

Caractéristiques du jeu :

Une immense carte d’une colonie de vacances maudite d’une école catholique appelée Eagle Junior High School.

Sœur Madeline est une nonne possédée très intelligente et effrayante. Elle vous poursuit sans relâche avec son marteau redoutable.

De nombreux chapitres, des plans d’évasion et des énigmes à résoudre.

Fabriquez différents objets avec l’aide des enfants perdus pour affronter la nonne diabolique.

Des mini-jeux et plus !

Vous pouvez dès à présent précommander l’édition Unholy de Evil Nun : The Broken Mask.

Le jeu sera disponible le 19 novembre 2024 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.