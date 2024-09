Les trois packs console disposent de leur jeu préinstallé et d’un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online

19 septembre 2024 – Cet automne, débutez une vie insulaire bien confortable ou exercez votre corps dans de nombreuses activités sportives. Plusieurs packs de consoles Nintendo Switch sont disponibles dès maintenant en Europe, avec notamment Animal Crossing: New Horizons ou Nintendo Switch Sports. Ces trois packs comprennent également un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online.

Les packs Nintendo Switch Lite Animal Crossing: New Horizons sont disponibles en deux couleurs, l’édition Marie Hawaï corail, et l’édition Méli et Mélo Hawaï turquoise. Ornées de designs inspirés du jeu, ces consoles permettent aux joueurs d’emporter leur propre île paradisiaque avec eux où qu’ils aillent. Les deux packs incluent le jeu préinstallé et un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online.

Aujourd’hui, le My Nintendo Store lance également de nouveaux produits Animal Crossing: New Horizons en Europe, dont un t-shirt pour adultes et enfants représentant Tom Nook ainsi que Méli et Mélo, un porte-clés à mousqueton, et une pochette transparente A4. Un pack console comprenant soit l’édition Marie Hawaï, soit l’édition Méli et Mélo Hawaï, et un porte-clés à mousqueton, est également disponible.

La Nintendo Switch Lite est légère, compacte et conçue pour jouer exclusivement en mode portable, que ce soit dans les transports, calé dans son canapé ou à la plage. De plus, la Nintendo Switch Lite est intégralement compatible avec le catalogue des jeux Nintendo Switch fonctionnant en mode portable, dont Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros. Wonder, et The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom qui sortira le 26 septembre.

D’ici là, le pack console Nintendo Switch avec Joy-Con bleu néon/rouge néon sortira avec le jeu Nintendo Switch Sports préinstallé, une sangle de jambe, ainsi qu’un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online. Avec ce pack, tout le monde pourra s’équiper d’un Joy-Con et jouer au dernier titre de la série Wii Sports en bougeant comme s’il était réellement au cœur de l’action. Huit activités sportives sont proposées : volley-ball, badminton, basket, bowling, football, chambara, tennis et golf. Les joueurs pourront utiliser la sangle de jambe incluse pour réaliser des gestes impressionnants au football, dans des séances de tirs au but et dans des matchs à un contre un ou à quatre contre quatre.

Les trois packs console incluront un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online. Le Nintendo Switch Online permet aux joueurs de profiter au maximum de l’expérience Nintendo Switch en proposant de nombreux avantages. L’abonnement payant comprend le jeu en ligne pour les titres Nintendo Switch compatibles, les sauvegardes dans le cloud pour enregistrer automatiquement et en toute sécurité les données de jeu en ligne, l’accès à une bibliothèque de plus de 100 jeux NES, Super Nintendo et Game Boy, des offres exclusives telles que les Jeux à l’essai, des titres exclusifs, des produits que seuls les membres Nintendo Switch Online peuvent acheter, et bien plus encore.

Trois packs console Nintendo Switch sont désormais disponibles en Europe : console Nintendo Switch (bleu néon/rouge néon) avec Nintendo Switch Sports, Nintendo Switch Lite Animal Crossing: New Horizons – édition Marie Hawaï, et Nintendo Switch Lite Animal Crossing: New Horizons – édition Méli et Mélo Hawaï. Chaque pack inclut également un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online.