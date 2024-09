Happy Elements et Cacalia Studio ont annoncé la sortie de Monpic : The Hatchling Meets a Girl sur Nintendo Switch cette année, avec une date de sortie prévue pour l’automne. Le jeu d’aventure en 2D se concentre sur le lien entre Pico et Yuzuki, un bébé dragon et une fille qui peut se transformer en dragon.

MONPIC est un jeu d’aventure en 2D qui décrit le lien entre un jeune dragon nommé Pico et une jeune fille se transformant en dragon nommée Yuzuki. Découvrez une charmante histoire de monstres et d’humains tout en profitant d’une exploration en pointer-cliquer.

L’histoire

Ce monde est peuplé d’humains et de monstres. Ces deux groupes vivent en tandem. Parfois, ils se disputent, parfois ils travaillent ensemble, et leur histoire commune est longue.

Un jour, une jeune fille nommée Yuzuki se perd dans la forêt et trouve une pomme délicieuse. Se disant « chanceuse », elle la mange. C’est alors qu’un jeune dragon nommé Pico apparaît et… fond soudain en larmes !

Il s’avère qu’il s’agissait d’une pomme spéciale, une « pomme dragon » essentielle à la croissance d’un dragon. Après avoir mangé la pomme dragon, Yuzuki commence à se faire pousser des cornes et à se transformer en dragon.

Yuzuki peut-elle retrouver sa forme humaine d’origine ? Et Pico, qui a perdu sa pomme dragon, peut-il devenir un magnifique dragon ? Guidez-les dans leur voyage.

« J’espère que nous nous reverrons un jour.