Microids dévoile les bonus de lancement du jeu video, Totally Spies! – Cyber Mission, disponibles pour tous les joueurs Nintendo Switch à la sortie du jeu ! Embarquez pour une aventure inédite à Singapour, dans l’univers de la nouvelle saison de Totally Spies!, où action, aventure et infiltration se rencontrent. Développé par Balio Studio, Totally Spies! – Cyber Mission sera disponible le 31 octobre 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Les fans d’Alex, Clover et Sam seront ravis de retrouver cette édition spécialement conçue pour le lancement du jeu qui comprendra :

Le jeu sur Nintendo Switch

3 planches de stickers

Une carte holographique exclusive

Un certificat de super agent du WHOOP signé !

L’histoire du jeu vidéo Totally Spies! – Cyber Mission :

Vos Spies préférées sont de retour pour de nouvelles aventures ! Bye bye Beverly Hills, c’est à Singapour que Sam, Clover et Alex posent leurs valises pour une vie haute en couleur ! Des rues animées du centre-ville et leur Bubble Spy Café tendance, aux bancs de l’université AIYA à la pointe de la technologie, les trois complices sont prêtes pour un nouveau départ. Mais méfiez-vous de l’eau qui dort… Alors que nos espionnes prennent encore leurs marques dans leur nouvelle vie, une mystérieuse entité émerge de l’ombre, étendant secrètement son influence pour semer les graines du chaos dans les rues de la ville ! Le WOOHP est désormais en alerte maximale et les Spies sont les seules à pouvoir sauver la situation !

Les joueurs retrouveront Jerry, Mandy, ainsi que de nouveaux personnages de la saison 7 comme Toby, Zerlina, et Mei Lin. Que ce soit en solo ou en mode multijoueur local jusqu’à 3 joueurs, ils auront l’occasion de maîtriser l’art de l’infiltration, de résoudre des énigmes complexes et, grâce à une variété de gadgets fashion, de sauver le monde avec style !

Caractéristiques du jeu :

Mission Exploration : partez à la découverte de la ville en explorant ses lieux animés et ses recoins cachés. Du port au Bubble Spy Café en passant par les célèbres Jardins de la baie, découvrez des dizaines de collectables essentiels à votre aventure ! Mais attention, où que vous vous trouviez, soyez toujours prêt à être Woohpé…

: partez à la découverte de la ville en explorant ses lieux animés et ses recoins cachés. Du port au Bubble Spy Café en passant par les célèbres Jardins de la baie, découvrez des dizaines de collectables essentiels à votre aventure ! Mais attention, où que vous vous trouviez, soyez toujours prêt à être Woohpé… Totally incognito : maîtrisez l’art de l’infiltration en résolvant des énigmes, en collectant des objets et surtout en restant discret pour éviter d’être repéré ! Le succès de la mission repose sur vous et vos capacités.

: maîtrisez l’art de l’infiltration en résolvant des énigmes, en collectant des objets et surtout en restant discret pour éviter d’être repéré ! Le succès de la mission repose sur vous et vos capacités. Gadgets fashion et stylés : fashion jusqu’au bout du gadget ! De l’iconique compoudrier au rouge à lèvres laser, sauvez le monde avec style grâce à une variété de gadgets dernier cri et tirez parti de leur spécificité pour interagir avec votre environnement, contrôler vos ennemis et surmonter les obstacles qui se dresseront devant vous.

: fashion jusqu’au bout du gadget ! De l’iconique compoudrier au rouge à lèvres laser, sauvez le monde avec style grâce à une variété de gadgets dernier cri et tirez parti de leur spécificité pour interagir avec votre environnement, contrôler vos ennemis et surmonter les obstacles qui se dresseront devant vous. L’union fait la force : incarnez votre espionne préférée et unissez vos forces jusqu’à 3 joueurs en mode multijoueur local. Chaque espionne ayant ses propres capacités et gadgets spéciaux, la coopération sera la clé pour surmonter tous les défis et progresser dans les missions !

: incarnez votre espionne préférée et unissez vos forces jusqu’à 3 joueurs en mode multijoueur local. Chaque espionne ayant ses propres capacités et gadgets spéciaux, la coopération sera la clé pour surmonter tous les défis et progresser dans les missions ! Comme dans la série : vivez une aventure digne d’un épisode de Totally Spies!. Plongez dans une histoire originale inspirée de la nouvelle saison 7 et retrouvez tous vos personnages préférés, avec leurs voix officielles.

Totally Spies! – Cyber Mission sera disponible dès le 31 octobre 2024 en versions numérique ainsi que physique sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, et en version numérique uniquement sur Xbox One, Xbox Series X|S, et PC.