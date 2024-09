Découvrez la trilogie Karate Kid comme jamais auparavant en vous battant du dojo à la rue dans ce beat’em up coopératif au style rétro.

Revivez la trilogie originale The Karate Kid dans un style rétro glorieux en pixel-art avec The Karate Kid : Street Rumble, disponible dès aujourd’hui en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation®5. Affrontez les ennemis du Miyagi-Do Karate dans ce beat’em up bourré d’action proposant un jeu en solo ou coopération locale jusqu’à quatre joueurs !

Situé dans les lieux emblématiques des trois premiers films classiques de la série Karaté Kid, The Karate Kid : Street Rumble vous fait sortir du dojo et vous emmène dans les rues de la vallée de San Fernando et d’Okinawa dans les années 1980. Affrontez des vagues d’ennemis redoutables dans cette aventure beat ’em up à défilement latéral au rythme effréné, animée par des graphismes pixellisés hauts en couleur et une musique chiptune vibrante. Incarnez Daniel LaRusso, M. Miyagi, Ali Mills et Kumiko et affrontez Johnny Lawrence, John Kreese, Terry Silver et d’autres rivaux désireux de dominer le Miyagi-Do pour toujours. Maîtrisez d’intenses combats d’arts martiaux dans des rixes frénétiques inspirées de beat ’em ups d’arcade emblématiques.

Revivez les films classiques : vivez les aventures de la trilogie originale Karaté Kid comme jamais auparavant en relevant les défis de Cobra Kai et d’autres ennemis puissants. Traversez 12 niveaux intenses inspirés des films, dont Topanga Beach, West Valley High, Cobra Kai Dojo, le tournoi All Valley et bien d’autres encore !

Action et gloire rétro : Combattez dans un monde époustouflant en pixel-art qui rend hommage à l’âge d’or des jeux 16 bits. Plongez dans les années 80 avec une bande-son chiptune palpitante qui capture l’action et l’esprit de la série. Devenez un maître des arts martiaux : Exécutez des combos puissants, des mouvements caractéristiques et défendez-vous contre les attaques incessantes de vos ennemis dans des combats dynamiques. Chaque niveau présente de nouveaux défis et ennemis inspirés des personnages les plus mémorables des films. Affrontez des ennemis redoutables : Affrontez des méchants légendaires comme Johnny Lawrence, John Kreese, Terry Silver et d’autres adversaires redoutables dans des combats d’arts martiaux épiques. Karaté en coopération : Combattez avec vos amis en coopération locale jusqu’à quatre joueurs en incarnant Daniel Russo, M. Miyagi, Kumiko et Ali Mills !