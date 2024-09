MY.GAMES vient de publier une nouvelle saison pour son jeu de tir tactique Warface: Clutch. La saison Pic tempétueux introduit une nouvelle carte JcJ, Réacteur, pour les Escarmouches, et elle voit le retour de deux missions JcJ spéciales, Le QG et Mars, dans la version PC du jeu, avec différents niveaux de difficulté. De nouvelles saisons pour le JcE et le JcJ compétitif sont également disponibles, ainsi qu’un nouveau passe de combat.

Pic tempétueux propose également des mises à jour majeures des mécanismes et de l’équilibrage du jeu, ainsi que de la traditionnelle actualisation du passe de combat et des activités saisonnières. En progressant dans le passe de combat et en remplissant des contrats spéciaux, les joueurs débloqueront l’accès aux séries d’armes Énergie et Haute tension. De plus, au cours de la saison, 3 nouveaux agents seront introduits, le premier étant Thomas Stahnbaur alias « Faucon ». Un nouveau fusil à pompe bullpup semi-automatique, le Panzer Arms BP-12, sera également ajouté.

L’une des principales caractéristiques de cette saison est la mise à jour de l’équilibrage entre les armures, les armes et les gadgets. Les joueurs débloqueront la nouvelle armure Tempête de sable immédiatement après s’être connectés. Elle sera également la nouvelle armure de départ par défaut, et elle est spécialisée dans la protection contre les explosifs. Les armures ont été retravaillées pour simplifier la quantité de bonus en une résistance aux dégâts unique plus cohérente, offrant aux joueurs une plus grande liberté et rendant les infirmiers et les ingénieurs plus essentiels que jamais puisque les armures n’offriront plus de bonus de régénération. De plus, plusieurs armes, dont le Beretta ARX160, l’AK-12, le MAG-7, la Kalashnikov MP-155 Ultima, le Honey Badger, le CheyTac M200, le Chiappa Triple Threat et le Tavor CTAR-21, ont été rééquilibrées de manière significative pour les rendre plus compétitives et mieux adaptées à leurs catégories respectives, tandis que les statistiques de base de la plupart des armes ont été ajustées pour correspondre aux changements apportés à l’armure.

Les gadgets ont également été rééquilibrés afin d’en faire des objets stratégiques plus efficaces. Dans l’ensemble, ils sont désormais plus efficaces sans mods, mais certains d’entre eux ont fait l’objet d’ajustements spécifiques :

Les explosifs, y compris les grenades et les claymores, infligent moins de dégâts contre l’ensemble Tempête de sable, et les dégâts des doubles grenades ont été réduits de manière générale.

Les grenades chimiques ont été améliorées pour récompenser leur utilisation stratégique plutôt que le contrôle de zone.

L’adrénaline et le kit de réparation ont été modifiés pour correspondre aux modifications du système d’armure et aux armes retravaillées.

Les grenades collantes et les cocktails Molotov ont été améliorés afin de correspondre aux armes remaniées.

​Les armes de mêlée ont également été retravaillées de manière significative en standardisant leur efficacité. Cela signifie que toutes les armes de mêlée garantissent désormais un coup mortel lorsqu’elles sont utilisées dans le dos d’un adversaire, ce qui permet à tout le monde d’apporter son couteau préféré lors d’un échange de coups de feu. Les animations des armes de mêlée ont également fait l’objet d’une refonte importante, avec notamment des animations spécifiques à chaque arme, pour plus de style et de panache.

Dans la boutique classée, le camouflage unique de la nouvelle série Cybernétique et l’apparence Crossfit pour l’ingénieur sont maintenant disponibles avec le nouveau passe de combat.