La semaine dernière, du leak est apparu en ligne et montre supposément à quoi ressemblera le successeur de la Switch. Comme beaucoup s’y attendaient, il semble très similaire à la Switch actuelle. Bien sûr, les vrais changements se trouvent à l’intérieur du système lui-même, car la puissance console sera bien différente de celle de la première version de la Switch.

Digital Foundry, l’une des meilleures équipes spécialisées dans la technologie dans la presse du jeu vidéo, a examiné l’image et ils pensent qu’elle est authentique. Dans une interview avec IGN, ils expliquent pourquoi cette image fuitée a leur approbation.

« Il est normal d’être sceptique vis-à-vis de cette fuite, car rien n’empêche quelqu’un d’imprimer en 3D un faux boîtier, » a-t-il déclaré. « Cependant, falsifier une carte mère convaincante nécessiterait un niveau de connaissances techniques que je jugerais au-delà même des canulars les plus élaborés. Il serait plus simple de ne pas falsifier du tout une carte et de rendre les composants imprimés beaucoup plus crédibles. »

Ensuite, il y a le fait que tout ce qui est montré sur cette carte correspond aux fuites les plus récentes et les plus précises basées sur les manifestes d’expédition de Taïwan, accumulées par les détectives assidus du forum Famiboards.