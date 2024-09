Embarquez pour une aventure mythologique au cœur de la Grèce antique sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et mobile

STOCKHOLM, 23 septembre 2024 – L’éditeur suédois Raw Fury et les développeurs de Fury Studios ont annoncé que Kingdom Two Crowns: L’appel de l’Olympe, le prochain DLC majeur du jeu de micro-stratégie à défilement latéral, sortira le 8 octobre sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android.

En plus du lancement de ce DLC le 8 octobre, le jeu bénéficiera d’une mise à jour 2.0 gratuite pour toutes et tous. Elle comprend une série d’améliorations, telles que des options pour désactiver le fantôme du didacticiel, un nouveau système de sauvegarde incluant jusqu’à 10 emplacements de sauvegarde et bien plus encore. En plus de cette mise à jour, les joueurs pourront profiter d’une expérience royale dans le monde de Kingdom grâce à deux nouveaux packs DLC cosmétiques : la garde-robe royale de l’archonte et la garde-robe royale du régent. Les packs DLC offrent aux joueurs la possibilité de personnaliser davantage l’apparence de leurs monarques et, une fois achetés (au prix de 2,99 € chacun), ils constituent un moyen supplémentaire de soutenir le développement de la série Kingdom.

Kingdom Two Crowns: L’appel de l’Olympe se déroule dans une interprétation fantastique de la Grèce antique et de ses mythes. Une toute nouvelle campagne fera évoluer la formule classique de Kingdom, avec notamment la possibilité de débloquer de puissants artefacts au fil des quêtes, qui pourront être utilisés pour se défendre contre les vagues qui vous assaillent la nuit.

Les joueurs doivent se défendre contre la corruption pour découvrir ce qui les attend au sommet du mont Olympe. En tant que monarque, accédez au sommet divin en gagnant les faveurs de plusieurs dieux. Les joueurs embarqueront pour un voyage rempli de défis et d’énigmes uniques à travers les îles, afin d’apaiser les divinités et de sortir victorieux des sommets.

Fonctionnalités clés :

Partez en quête pour libérer le mont Olympe

Un nouveau monde épique – Call of Olympus propose une carte retravaillée avec une conclusion épique qui se déroule sur le mont Olympe, et c’est vous qui choisissez comment y parvenir !

– Call of Olympus propose une carte retravaillée avec une conclusion épique qui se déroule sur le mont Olympe, et c’est vous qui choisissez comment y parvenir ! Îles des temples et des quêtes – Ces nouvelles îles présentent des défis uniques et offrent des trésors cachés et de puissants artefacts en récompense. Prouvez votre valeur à Artémis, Athéna, Héphaïstos et Hermès pour ouvrir la voie vers le mont Olympe.

– Ces nouvelles îles présentent des défis uniques et offrent des trésors cachés et de puissants artefacts en récompense. Prouvez votre valeur à Artémis, Athéna, Héphaïstos et Hermès pour ouvrir la voie vers le mont Olympe. Montures mythologiques – Découvrez et déverrouillez de nouvelles montures puissantes, comme le féroce Cerbère à trois têtes, la terrifiante Chimère crachant du feu, le majestueux Pégase ailé, ou le fidèle ne… et bien d’autres encore !

Combattez la corruption à une autre échelle

Affrontez vos peurs – Regroupez vos défenses afin de protéger votre couronne. La menace de la corruption est plus forte que jamais, avec des combats de boss en plusieurs phases.

– Regroupez vos défenses afin de protéger votre couronne. La menace de la corruption est plus forte que jamais, avec des combats de boss en plusieurs phases. Dressez votre bannière – Passez à la vitesse supérieure et menez le combat depuis le front. Combattez la corruption grâce aux nouveaux mécanismes de siège, où les Hoplites vous rejoindront en formation de Phalange.

– Passez à la vitesse supérieure et menez le combat depuis le front. Combattez la corruption grâce aux nouveaux mécanismes de siège, où les Hoplites vous rejoindront en formation de Phalange. Assemblez votre flotte – Combattez sur terre et sur mer, et construisez une flotte avec des balistes dévastatrices montées sur des navires, afin qu’elles rejoignent le champ de bataille. Une fois victorieux, utilisez votre armada pour transporter votre armée à travers les mers et combattre cette menace grandissante sur le reste du monde.

Découvrez des capacités et des pouvoirs divins

De puissants artefacts – Débloquez quatre artefacts uniques offerts par les dieux eux-mêmes. Que vous choisissiez un arc doté d’une puissante attaque ciblée ou un marteau qui augmente les prouesses de vos troupes, ces objets vous confèrent de nouvelles capacités offensives et défensives pour faire face à la corruption.

– Débloquez quatre artefacts uniques offerts par les dieux eux-mêmes. Que vous choisissiez un arc doté d’une puissante attaque ciblée ou un marteau qui augmente les prouesses de vos troupes, ces objets vous confèrent de nouvelles capacités offensives et défensives pour faire face à la corruption. Guidé par l’Oracle – Concentrez-vous sur la tâche à accomplir. À votre demande, l’Oracle vous apportera sagesse et conseils pour la prochaine étape de votre odyssée !

– Concentrez-vous sur la tâche à accomplir. À votre demande, l’Oracle vous apportera sagesse et conseils pour la prochaine étape de votre odyssée ! Place aux maîtres du feu – Manipulez la puissance du feu accordée par le nouvel ermite. C’est comme si Prométhée lui-même vous avait conféré ce pouvoir.

Le DLC Kingdom Two Crowns: L’Appel de l’Olympe sera disponible sur PC via Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS et Android dès le 8 octobre.