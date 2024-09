Level-5 vient d’annoncer Inazuma Eleven Re, qui arrivera sur Nintendo Switch en 2026 (sans les retards). Il s’agit d’un remake du premier jeu de la série.

Inazuma Eleven a été lancé sur DS en 2008, mais uniquement au Japon. Il a fallu attendre trois ans pour que le titre atteigne l’Occident, mais il ne s’agissait alors que de l’Europe et de l’Australie. L’Amérique du Nord l’a finalement reçu en 2014 dans le cadre d’une nouvelle version pour la 3DS. Inazuma Eleven Re est un RPG de simulation de football et de collection de personnages. L’anglais, le japonais, le chinois traditionnel, le chinois simplifié, le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol et le portugais (Brésil) seront tous pris en charge.