Professor Layton and the New World of Steam vient de recevoir sa nouvelle bande-annonce lors de l’événement Level-5 Vision 2024. La vidéo de trois minutes donne un nouvel aperçu du jeu à venir sur Nintendo Switch (2?).

Professor Layton and the New World of Steam a été dévoilé sur Switch au début de l’année 2023. Les fans attendent patiemment depuis lors, et sauf retard, nous le verrons l’année prochaine.

Akihiro Hino, PDG de Level-5, s’est exprimé sur l’état d’avancement du projet : « Le développement de Professor Layton and the New World of Steam progresse en douceur. Avec QuizKnock qui nous rejoint pour concevoir les puzzles, nous nous consacrons à la création de la nouvelle génération de jeux Layton. Luke et Layton étant désormais en 3D, ils peuvent montrer des performances détaillées et expressives tout en explorant un monde captivant. Nous travaillons à une sortie en 2025, alors restez à l’écoute ! »