Le jeu d’aventure du studio Ram Ram Games, édité par ARTE et coproduit par ARTE et la RTBF, sera bientôt disponible sur Nintendo Switch et PC/Mac

ARTE, la RTBF, Ram Ram Games et Business Goose sont heureux d’annoncer que 30 BIRDS, jeu d’aventure inspiré de la mythologie perse, sortira en fin d’année 2024 sur Nintendo Switch et PC/Mac via Steam.

30 BIRDS est un jeu poétique et drôle qui mêle un conte de fée oriental à une enquête policière.

Zig, une jeune femme et mystérieuse détective, déambule au cœur de lanternes tournantes dans un monde mystique pour trouver les trente oiseaux qui lui permettront de sauver Simurgh, la déesse protectrice disparue. Tout au long de ce périple, Zig va rencontrer de curieux personnages et des challenges hauts en couleurs.

Dans cet envoûtant voyage, le joueur incarne Zig qui navigue à travers des paysages époustouflants et résout des énigmes amusantes et complexes pour tenter de percer le mystère de la disparition de Simurgh.

La remarquable direction artistique de 30 BIRDS a été insufflée à ses deux créateurs, Coline Sauvand et Laurent Toulouse, par un voyage à Istanbul où ils ont découvert les miniatures persanes, tradition picturale perse du XVe siècle.

Après avoir créé en 2014 un livre, “Le Carnet d’Istanbul”, qui présentait un récit, des croquis et des miniatures persanes revisitées, ils ont souhaité retranscrire leur expérience et utiliser leurs illustrations pour créer un jeu vidéo.

Peints à la main, les décors de 30 BIRDS créent un monde enchanté et captivant où 2D et 3D se complètent de façon unique au rythme de la bande son électro-dub.

30 BIRDS participera au Steam Néo Fest du 14 au 21 octobre. A cette occasion une nouvelle démo du jeu sera disponible.